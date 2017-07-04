В России участились глобальные проверки трудовых мигрантов

При выявлении нарушений иностранного гражданина ждут неприятные последствия. Так, например, 30 июня в г. Екатеринбург были принудительно выдворены 47 нелегальных мигрантов родом из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии. Иностранные граждане прибыли в Россию на заработки, не имея никаких разрешительных документов. Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания и по решению суда принудительно выдворены за пределы России.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области заявил о том, что в дальнейшем будет продолжена усиленная практика выдворения мигрантов за пределы страны за соответствующие нарушения. Это значит, что все иностранные граждане, вне зависимости от гражданства, должны с особым вниманием относится к оформлению разрешительных документов для легального пребывания в РФ.

Чтобы официально устроиться на работу, иностранцу необходимо предоставить ряд документов, а именно:

1. Регистрация.

2. Полис ДМС.

3. Трудовой патент (за исключением граждан стран ЕАЭС).

4. Трудовой договор и уведомление.

Если иностранный гражданин совершает трудовую деятельность на территории РФ без разрешительных документов, то его ждет: