Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Трамп отреагировал на сообщение о недружественности Меркель к США
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
«Искоренить угрозу США» Власти КНДР заявили, что могут нанести удар по любой точке планеты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Белое платье без белья: Хадид приковала внимание в Венеции
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
24Юбилей Тома Круза
19:04 (мск), источник: Noi.md

В России участились глобальные проверки трудовых мигрантов

В последнее время участились глобальные проверки иностранных граждан на предмет незаконного трудоустройства на территории России.

Источник: Noi.md

При выявлении нарушений иностранного гражданина ждут неприятные последствия. Так, например, 30 июня в г. Екатеринбург были принудительно выдворены 47 нелегальных мигрантов родом из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии. Иностранные граждане прибыли в Россию на заработки, не имея никаких разрешительных документов. Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания и по решению суда принудительно выдворены за пределы России.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области заявил о том, что в дальнейшем будет продолжена усиленная практика выдворения мигрантов за пределы страны за соответствующие нарушения. Это значит, что все иностранные граждане, вне зависимости от гражданства, должны с особым вниманием относится к оформлению разрешительных документов для легального пребывания в РФ.

Чтобы официально устроиться на работу, иностранцу необходимо предоставить ряд документов, а именно:

1. Регистрация.

2. Полис ДМС.

3. Трудовой патент (за исключением граждан стран ЕАЭС).

4. Трудовой договор и уведомление.

Если иностранный гражданин совершает трудовую деятельность на территории РФ без разрешительных документов, то его ждет:

  • Административный штраф, размер которого различается в зависимости от региона (в Санкт-Петербурге, например, составляет от 5 000 до 7 000 рублей).
  • Выдворение из страны с возможным запретом на въезд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Австралии совершил экстренную посадку малазийский авиалайнер
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Мединский ответил на обвинения в ненаучности своей диссертации
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Около подъездов домов запретят курить
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь