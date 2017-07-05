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18:07 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининграда хотят за 30 лет «оживить» территорию Правой набережной

В Калининграде хотят за 20−30 лет провести редевелопмент промзоны на Правой набережной, сообщил во вторник на пресс-конференции глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Планируется застроить около 120 га территории жилой, коммерческой и административной недвижимостью с обустройством рекреационных территорий.

Объём инвестиций оценивается примерно в 75 млрд рублей, срок реализации — 20−30 лет, срок окупаемости — 15−25 лет. «Это долгосрочный проект по развитию большой городской территории. И изучая мировой опыт, мы понимаем, что это нормальный оптимальный срок для работы. То есть не всё сразу и не всё сегодня, и даже не завтра», — пояснил Крупин.

По его словам, часть собственников (которых всего более 40) готовы модернизировать производство, часть готовы продать участки на определённых условиях. «Будем взаимодействовать, работать. К каждому будет индивидуальный подход и с каждым будут согласовываться условия», — отметил чиновник.

К сентябрю власти намерены объявить архитектурный конкурс на разработку детальной градостроительной концепции застройки этой территории. «На Правой набережной какое-то невредное производство останется, наверное, рядом административно-офисные здания, рекреационная зона, а дальше уже жилая застройка. Всё это можно будет сгруппировать, я думаю, что мы это увидим, что нам представят архитекторы. Российские, а может, и не только российские — он [конкурс] будет открытым» , — подытожил Крупин.

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