Власти Калининграда хотят за 30 лет «оживить» территорию Правой набережной

Планируется застроить около 120 га территории жилой, коммерческой и административной недвижимостью с обустройством рекреационных территорий.

Объём инвестиций оценивается примерно в 75 млрд рублей, срок реализации — 20−30 лет, срок окупаемости — 15−25 лет. «Это долгосрочный проект по развитию большой городской территории. И изучая мировой опыт, мы понимаем, что это нормальный оптимальный срок для работы. То есть не всё сразу и не всё сегодня, и даже не завтра», — пояснил Крупин.

По его словам, часть собственников (которых всего более 40) готовы модернизировать производство, часть готовы продать участки на определённых условиях. «Будем взаимодействовать, работать. К каждому будет индивидуальный подход и с каждым будут согласовываться условия», — отметил чиновник.