Россельхознадзор ввел запрет на поставки «молочки» белорусского завода

В службе выразили обеспокоенность продолжающимися случаями поступления в Россию белорусской продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕЭАС), что в последнее время, по мнению российской стороны, приобрело систематический характер.

«Россельхознадзор с 4 июля вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной Воложинским филиалом ОАО “Молодечненский молочный комбинат”», — говорится в сообщении ведомства.

Данные меры были приняты в связи с неоднократным обнаружением в продукции завода остатков антибиотика линкомицина.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля был введен в отношении ОАО «Комбинат кооперативной промышленности» филиал Пружанского районного потребительского общества, СООО «Морозпродукт», ОАО «Шкловский маслодельный завод» и ОАО «Александрийское».

При этом в Россельхознадзоре проинформировали, что с 29 июня отменены временные ограничения на поставки в РФ продукции предприятия СООО «Белсыр», кроме сухого молока и сухой молочной сыворотки.