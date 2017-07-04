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20:44 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор ввел запрет на поставки «молочки» белорусского завода

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Россельхознадзор ввел запрет на поставки в РФ молочной продукции Воложинского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат», еще четыре предприятия поставлены на контроль, сообщила пресс-служба российского ведомства во вторник.

Источник: Sputnik.by

В службе выразили обеспокоенность продолжающимися случаями поступления в Россию белорусской продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕЭАС), что в последнее время, по мнению российской стороны, приобрело систематический характер.

«Россельхознадзор с 4 июля вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной Воложинским филиалом ОАО “Молодечненский молочный комбинат”», — говорится в сообщении ведомства.

Данные меры были приняты в связи с неоднократным обнаружением в продукции завода остатков антибиотика линкомицина.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля был введен в отношении ОАО «Комбинат кооперативной промышленности» филиал Пружанского районного потребительского общества, СООО «Морозпродукт», ОАО «Шкловский маслодельный завод» и ОАО «Александрийское».

При этом в Россельхознадзоре проинформировали, что с 29 июня отменены временные ограничения на поставки в РФ продукции предприятия СООО «Белсыр», кроме сухого молока и сухой молочной сыворотки.

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