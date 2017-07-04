Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
От чего вас спасет спиннер
Строительство жилья в России предложили национализировать
Ученые выяснили, почему младенцы так приятно пахнут
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Парубий рассказал, кто сможет вернуть Крым Украине – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
21:59 (мск), источник: Ведомости

Магазины duty free могут появиться в российских аэропортах с 2018 года

Магазины беспошлинной торговли (duty free) могут появиться в зоне прилета российских аэропортов с 2018 г.

Источник: AP 2017

Такую возможность для стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) создаст новый Таможенный кодекс, который вступит в силу с 1 января 2018 г., заявил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Дмитрий Некрасов.

Читайте также
Больше ада: почему авиадискаунтеры любят провоцировать пассажиров

Помимо этого, согласно положению Таможенного кодекса, открытие таких магазинов предполагается в авиационных, морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска.

Некрасов также заявил, что для реализации подобной возможности в России необходим закон, который уполномочит правительство издать перечень пунктов пропуска, где допускается создание магазинов duty free.

На данный момент такой законопроект находится в разработке Минфина, добавил он.

Комментарии
1
арсений сидоров
Когда появятся -тогда и поговорим
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Система» пожаловалась генпрокурору на судебного пристава
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Мединский ответил на обвинения в ненаучности своей диссертации
Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России дешевеет вторичное жилье
Противники реновации обратились в Конституционный суд
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь