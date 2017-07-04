Магазины duty free могут появиться в российских аэропортах с 2018 года

Такую возможность для стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) создаст новый Таможенный кодекс, который вступит в силу с 1 января 2018 г., заявил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Дмитрий Некрасов.

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Помимо этого, согласно положению Таможенного кодекса, открытие таких магазинов предполагается в авиационных, морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска.

Некрасов также заявил, что для реализации подобной возможности в России необходим закон, который уполномочит правительство издать перечень пунктов пропуска, где допускается создание магазинов duty free.

На данный момент такой законопроект находится в разработке Минфина, добавил он.