В Севастополе снесут шестиэтажный, многоквартирный жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба городского суда. «Изюминка» скандала: многоквартирный жилой дом — жилой. Люди заплатили немалые деньги за долевое строительство. Шестиэтажный многоквартирный дом возведён без разрешительных документов на участке индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, строение и придомовая территория заняли соседний участок, принадлежащий г. Севастополю. В условиях полного отсутствия документов на строительство граждане заключали с застройщиком договоры долевого участия в строительстве, — говорится в сообщении пресс-службы суда. Демонтаж здания собственник должен произвести за свой счет. В противном случае данные работы может осуществить правительство Севастополя и взыскать с собственника соответствующую компенсацию.

Проверки данного строения начались в 2006 году, в результате были выявлены нарушения, за которые застройщик был привлечён к административной ответственности. В 2010 году было вынесено судебное решение о сносе дома силами застройщика, однако в 2015 году исполнительное производство было прекращено, ведь и ответчик, и истец — Ленинская райгосадминистрация — были ликвидированы, — пояснили в суде. 22 июня 2017 года суд рассмотрел дело о сносе дома.

Согласно материалам, ответчиком является уже собственница земельного участка. А как же владельцы квартир? На самом деле, именно они — самые пострадавшие в этой истории.