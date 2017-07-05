В Севастополе снесут шестиэтажный, многоквартирный жилой дом
Вступило в законную силу решение о сносе 6-этажного, 14-квартирного дома, расположенного в Севастополе на улице Гусева, 12.
Вступило в законную силу решение о сносе 6-этажного, 14-квартирного дома, расположенного в Севастополе на улице Гусева, 12.
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Кроме того, строение и придомовая территория заняли соседний участок, принадлежащий г. Севастополю. В условиях полного отсутствия документов на строительство граждане заключали с застройщиком договоры долевого участия в строительстве, — говорится в сообщении
Проверки данного строения начались в 2006 году, в результате были выявлены нарушения, за которые застройщик был привлечён к административной ответственности. В 2010 году было вынесено судебное решение о сносе дома силами застройщика, однако в 2015 году исполнительное производство было прекращено, ведь и ответчик, и истец — Ленинская райгосадминистрация — были ликвидированы, — пояснили в суде. 22 июня 2017 года суд рассмотрел дело о сносе дома.
Согласно материалам, ответчиком является уже собственница земельного участка. А как же владельцы квартир? На самом деле, именно они — самые пострадавшие в этой истории.