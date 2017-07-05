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07:12 (мск), источник: Ежедневник.by

Александр Чубрик: В среднесрочном периоде Беларусь ожидает медленный экономический рост

По прогнозу этот рост будет происходить в основном за счет роста экономики России и других сопутствующих факторов.

Об этом на семинаре «Беларусь в ловушке медленного роста: выбираемся или обустраиваемся?» заявил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Говоря о белорусских тенденциях, он обратил внимание, что падение производительности труда и зарплаты сменилось ростом, после трех лет ухудшения начали улучшаться условия торговли, начал восстанавливаться экспорт транспортных услуг, а экспорт компьютерных услуг быстро рос весь 2016 год. В итоге сальдо торговли услугами в конце 2016 года достигло исторического максимума.

Александр Чубрик также отметил, что после пикового падения в 2015 году, уже в 2016 году и Россия, и Беларусь начали наращивать ВВП.

В 2017 году прогнозируется, что реальный ВВП России вырастет на 1,4% и на 1,44% — в 2018 году. Также в 2017 году прогнозируется рост мировых сырьевых цен на 17,9%, а также рост индекса потребительских цен в России в нынешнем году на 4,5%.

Кроме того, в 2017 году Беларусь нарастит до 21,3 млн тонн импорт российской нефти и, соответственно, увеличит до 15,5 млн тонн экспорт нефтепродуктов. Согласно базовому сценарию, импорт нефти и экспорт нефтепродуктов могут увеличиться и в 2018 году.

В результате по прогнозу Исследовательского центра ИПМ, в 2017 году темпы прироста реального ВВП достигнут 0,7%. По базовому сценарию в 2018 году они составят 2,7% и 0,5% — по альтернативному сценарию.

Темпы прироста реальной зарплаты составят 3,5% в 2017 году и 8,1% — в 2018 по базовому сценарию.

Темпы прироста занятости, наоборот, будут сокращаться. В 2017 году они составят -1,8%, а в 2018 по базовому сценарию -2,3%.

Александр Чубрик анонсировал долгожданную новость — по прогнозу в определенные месяцы зарплата будет достигать 500 долларов. Вместе с тем, экономистами прогнозируется, что средняя зарплата в 4 месяце 2017 года составит 456 долларов, а по базовому сценарию в 2018 году — 481 доллар.

ВВП Беларуси в долларовом исчислении в ближайшее время также будет прирастать. В 2017 году он составит 56 млрд долларов, а в 2018 по базовому сценарию — 63 млрд долларов.

Исследовательским центром ИПМ планируется, что темпы инфляции будут сокращаться — в 2017 году они составят 7,2%, а в 2018 — 6,9%. В итоге, как гласит прогноз, в 2017 году среднегодовой курс доллара составит 1,91 белорусского рубля, а в 2018 — 1,95.

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