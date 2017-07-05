Александр Чубрик: В среднесрочном периоде Беларусь ожидает медленный экономический рост

Говоря о белорусских тенденциях, он обратил внимание, что падение производительности труда и зарплаты сменилось ростом, после трех лет ухудшения начали улучшаться условия торговли, начал восстанавливаться экспорт транспортных услуг, а экспорт компьютерных услуг быстро рос весь 2016 год. В итоге сальдо торговли услугами в конце 2016 года достигло исторического максимума.

Об этом на семинаре «Беларусь в ловушке медленного роста: выбираемся или обустраиваемся?» заявил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Александр Чубрик также отметил, что после пикового падения в 2015 году, уже в 2016 году и Россия, и Беларусь начали наращивать ВВП.

Александр Чубрик также отметил, что после пикового падения в 2015 году, уже в 2016 году и Россия, и Беларусь начали наращивать ВВП.

В 2017 году прогнозируется, что реальный ВВП России вырастет на 1,4% и на 1,44% — в 2018 году. Также в 2017 году прогнозируется рост мировых сырьевых цен на 17,9%, а также рост индекса потребительских цен в России в нынешнем году на 4,5%.

Кроме того, в 2017 году Беларусь нарастит до 21,3 млн тонн импорт российской нефти и, соответственно, увеличит до 15,5 млн тонн экспорт нефтепродуктов. Согласно базовому сценарию, импорт нефти и экспорт нефтепродуктов могут увеличиться и в 2018 году.

В результате по прогнозу Исследовательского центра ИПМ, в 2017 году темпы прироста реального ВВП достигнут 0,7%. По базовому сценарию в 2018 году они составят 2,7% и 0,5% — по альтернативному сценарию.

Темпы прироста реальной зарплаты составят 3,5% в 2017 году и 8,1% — в 2018 по базовому сценарию.