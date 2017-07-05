Все идентично «Хаяттам»: депутатам ЗС ПК рассказали о проблемах очистных во Владивостоке

Владивосток, 5 июля, PrimaMedia.

Долгие согласования, проектные ошибки и некачественная работа прежних подрядчиков помешали КГУП «Примводоканал» достроить и ввести в эксплуатацию оставшиеся объекты очистных сооружений во Владивостоке в обещанный срок. На согласование даже самых незначительных работ уходят месяцы, специалистам компании нередко приходится исправлять ошибки проектировщиков и переделывать некачественно смонтированные канувшими в лету подрядчиками коммуникации. Негативно отражается на темпах работ и дебиторская задолженность предприятия, сформировавшаяся благодаря все тем же нерадивым подрядчикам, и мешающая КГУПу привлекать кредитные деньги на дальнейшее строительство. Об этом на заседании комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК рассказал генеральный директор КГУП «Приморский водоканал» Алексей Осиюк, сообщает.

В начале обсуждения вопроса о достройке очистных сооружений во Владивостоке председатель экономического комитета Александр Костенко напомнил собравшимся, что при обсуждении данной темы в октябре прошлого года Алексей Осиюк обещал депутатам достроить и ввести в эксплуатацию весь комплекс объектов до конца марта 2017 года. Но это обещание выполнить не получилось.

Генеральный директор «Примводоканала» от своих обещаний отказываться не стал, но отметил, что кое-что сделать все-же удалось.

— Да, действительно на последней нашей встрече мы проговаривали сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию очистных сооружений. Мы называли март месяц, но не уложились в сроки. В конце прошлого года на встрече Юрия Петровича Трутнева с губернатором Приморья была поставлена задача по переводу всех стоков из бухты Золотой Рог на очистные сооружения. Там же было обещано, что до конца 2016 года мы перехватим 75% неочищенных стоков из бухты. Это обещание мы выполнили, что подтверждено контролирующими органами. Из семи выпусков неочищенных вод три мы перехватили. Из неперехваченных остались три стока или 25% от всего объема. До конца года мы планируем завершить эту работу, — доложил депутатам Алексей Осиюк.

О проблемах, которые помешали предприятию выполнить обещание закончить работы до конца марта, он попросил рассказать своего заместителя по строительству Максима Мищенкова.

По словам того, одна из главных проблем, помешавшая «Примводоканалу» выполнить обещание перед депутатами — непомерно длительные согласования земельных работ на конкретных участках.

«Администрация города выдает ордера (на земельные работы — прим. ред) только при наличии согласований с собственниками. Это занимает очень много времени, так как все держатели земельных участков затягивают сроки согласования. Зачастую уходит по три-четыре месяца на согласование работ, которые длятся две-три недели. Это основная проблема. Кроме того, при прокладке трубопровода нужно учитывать охранные зоны, и эти моменты тоже приходится согласовывать с собственниками, особенно с железной дорогой, портовыми сооружениями. Не всегда это получается, и часто приходится вносить изменения в проект», — рассказал он.

Максим Мищенков указал и на другой аспект, отражающийся на темпах работы, а именно — на низкое качество работы подрядчиков при реализации первоначального этапа проекта.

«Проведя обследование, мы выяснили, что многие коллектора построены из рук вон плохо. Колодцы просто укладывались в землю и закапывались. Сейчас нам приходится их переделывать. По сути, мы занимаемся не строительством, а перекладкой, переоснащением тех сетей, которые нам были переданы», — констатировал замгендиректора «Примводоканала».

Председатель экономического комитета Александр Костенко согласился, что причины задержки объективны, но призвал руководство «Примводоканала» назвать реальные сроки окончания работ.

На что получил эмоциональный ответ Алексея Осиюка.

«Уже говорилось, что мы планируем завершить работы до конца года. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что наши работы на трубопроводе никому не нужны, потому что те сети, которые были построены, это 80 км, они находятся в непригодном состоянии и запустить их невозможно! Яркий тому пример — улица Космонавтов, которую нам пришлось перекладывать, причем непонятно за какие деньги. Есть у нас еще улица Борисенко, по которой проходят трамвайные пути. Там лежат два коллектора, которые нельзя использовать. Как нам с этим быть? Потому что так работы были произведены, так были приняты, такие были использованы материалы. Как нам это все решать? Все сети, которые мы построим после этого коллектора, они не будут действовать, пока мы не приведем коллектор в порядок. Они так же будут стоять и приходить в негодность», — высказался гендиректор «Примводоканала».

По его словам, помимо того, что подрядчики плохо выполнили свою работу, так еще и «подарили» предприятию многомиллионную дебиторскую задолженность, что мешает предприятию нормально работать в настоящее время.

«Подрядчики, которые выполняли все эти работы, задолжали «Примводоканалу» 267 млн рублей. Это задолженность тех людей, которые проложили те самые 80 км, мы сейчас вынуждены ее списывать. Мы сейчас должны работать с банками и объяснять им, почему мы не можем вернуть им эти деньги, чтобы потом снова попросить деньги, чтобы заплатить уже новому подрядчику. Который сейчас стоит и не начинает работать, потому что я не могу ему платить. Банк мне говорит: «я тебе не дам больше денег, потому что у тебя 267 млн непонятных затрат».

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Я могу за каждую потраченную мной копейку отчитаться. Пусть я строю не 80 км, но я строю так, что эти сети работают, — завершил свой эмоциональный спич Алексей Осиюк.

Ответ руководителя «Приморского водоканала», как показалось, Александра Костенко удовлетворил. Он попросил присутствующего на заседании комитета вице-губернатора Александра Юрова держать вопрос достройки очистных на постоянном контроле. Тот, в свою очередь, заверил, что и так это делает по прямому поручению губернатора, и что стоит задача достроить объекты до конца года.