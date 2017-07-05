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04:18 (мск), источник: Вести Приморье

Полиция во Владивостоке ликвидировала склад контрафактного алкоголя

Изъяты 12 тонн спиртосодержащей жидкости. В отношении 26-летнего частного предпринимателя составлены административные протоколы.

Источник: РИА "Новости"

В пригороде Владивостока участковые обнаружили нелегальный склад алкогольной продукции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что в складских помещениях, расположенных в Советском районе приморской столицы, местный житель незаконно производил и продавал алкоголь, не имея лицензии на право реализации и хранения. Работники склада разводили спирт и разливали его в пятилитровые канистры для последующей реализации.

В помещениях обнаружены 12 тонн разведенной спиртосодержащей жидкости. Все спиртное изъято и передано на ответственное хранение.

В отношении 26-летнего частного предпринимателя составлены административные протоколы по статьям 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица) и 14. 2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Материалы об административном правонарушении переданы в мировой суд для принятия решений по существу.

По факту производства, хранения или перевозки в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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