«Вести» узнали срок окончания ремонта дороги на Плющихинском жилмассиве

Олеся Кириенко, корреспондент: «Одна полоса в одну сторону, одна — в другую. Но это сегодня. В ближайшей перспективе автомобилистам станет легче. На въезде в огромный микрорайон начались работы по расширению дороги».

Жилмассив «Плющихинский». Около сотни домов, десятки тысяч жителей. Как добраться на работу и с работы домой — без пробок? Выездов сегодня три. Этот — самый узкий. Здесь и колдуют сегодня рабочие.