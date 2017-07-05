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06:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» узнали срок окончания ремонта дороги на Плющихинском жилмассиве

Сегодня назвали сроки окончания работ по ремонту дороги в Плющихинском жилмассиве. Жители микрорайона не раз жаловались Вестям — выехать в час пик сложно, километровые пробки. Когда — проблему решат? Репортаж из цикла «Я — Новосибирск. Портрет микрорайона».

Источник: Вести - Новосибирск

Олеся Кириенко, корреспондент: «Одна полоса в одну сторону, одна — в другую. Но это сегодня. В ближайшей перспективе автомобилистам станет легче. На въезде в огромный микрорайон начались работы по расширению дороги».

Жилмассив «Плющихинский». Около сотни домов, десятки тысяч жителей. Как добраться на работу и с работы домой — без пробок? Выездов сегодня три. Этот — самый узкий. Здесь и колдуют сегодня рабочие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Куприенко, начальник участка: «Корыто подготовлено получается, песком засыпано, на данный момент происходит согласование с владельцами коммуникаций, которые проходят на дороге на этой».

Пройдет согласование — глаз и машину будет радовать новый асфальт. И четыре полосы ровного дорожного покрытия. Ориентир — конец июля. И без того перегруженное Гусинобродское шоссе при выезде из микрорайона можно будет миновать.

Сергей Конько, депутат Законодательного собрания Новосибирской области: «Позволит выехать через улицу Коминтерна на улицу Волочаевская, далее на улицу Есенина и на улицу проспект Дзержинского. Две полосы движения позволят выехать на улицу Волочаевская, и далее также на улицу Есенина и на проспект Дзержинского».

Застройщик «Плющихинского» расширяет муниципальную дорогу за свой счет — частные инвестиции — на благо микрорайона.

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