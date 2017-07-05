«Вести» узнали срок окончания ремонта дороги на Плющихинском жилмассиве

Олеся Кириенко, корреспондент: «Одна полоса в одну сторону, одна — в другую. Но это сегодня. В ближайшей перспективе автомобилистам станет легче. На въезде в огромный микрорайон начались работы по расширению дороги».
Жилмассив «Плющихинский». Около сотни домов, десятки тысяч жителей. Как добраться на работу и с работы домой — без пробок? Выездов сегодня три. Этот — самый узкий. Здесь и колдуют сегодня рабочие.
Алексей Куприенко, начальник участка: «Корыто подготовлено получается, песком засыпано, на данный момент происходит согласование с владельцами коммуникаций, которые проходят на дороге на этой».
Пройдет согласование — глаз и машину будет радовать новый асфальт. И четыре полосы ровного дорожного покрытия. Ориентир — конец июля. И без того перегруженное Гусинобродское шоссе при выезде из микрорайона можно будет миновать.
Сергей Конько, депутат Законодательного собрания Новосибирской области: «Позволит выехать через улицу Коминтерна на улицу Волочаевская, далее на улицу Есенина и на улицу проспект Дзержинского. Две полосы движения позволят выехать на улицу Волочаевская, и далее также на улицу Есенина и на проспект Дзержинского».
Застройщик «Плющихинского» расширяет муниципальную дорогу за свой счет — частные инвестиции — на благо микрорайона.