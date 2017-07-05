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05:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Губернатор поручил исправить бардак и на второй дороге в Находку

Миклушевский объявил выговор директору Партизанского филиала Примавтодора и потребовал исправить ситуацию в максимально сжатые срок.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 июля, PrimaMedia.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, раскритиковавший вчера ремонт одной из наиболее популярных среди приморцев трасс в Находку, на обратном пути поехал по второй дороге, верхней, которая проходит через Новую Москву и остался недоволен увиденным. После осмотра глава региона объявил выговор директору Партизанского филиала Примавтодора, поручив исправить бардак на партизанской трассе в максимально сжатые сроки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Одна из задач рабочей поездки губернатора Приморья в Находкинский городской округ — лично проверить, как идет ремонт одной из наиболее популярных среди приморцев трасс. На пути в Находку Владимир Миклушевский осмотрел участки, где уже заменили асфальт и где дорожники только приступают к работе.

На обратном пути глава Приморья поехал по второй дороге, верхней, которая проходит через Новую Москву и увиденное ему не понравилось.

«Посмотрите, какая дорога, нельзя было нормально сделать? Пускай работают нормально, а то бардак развели. В конце июля поеду специально именно этот участок проверять. И подготовьте мне справку, сколько мы за два года потратили на содержание этой дороги», — поручил руководителю профильного департамента Губернатор.

«Сейчас уже начали делать этот участок. За июль сделаем», — отметил Александр Швора.

«Вы мне обещали обе дороги сделать, верхнюю и нижнюю. Там, где люди умеют работать, все нормально. Директору филиала — выговор. Может так и без работы остаться», — заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, в настоящее время дорожные рабочие АО «Примавтодор» трудятся сразу на пяти участках автомобильной дороги Артем-Находка. Ход работ вчера проверил глава края. Владимир Миклушевский дал поручение максимально сократить срок ремонта, поскольку купальный сезон уже начался и люди поехали на море в сторону Находки.

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