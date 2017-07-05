Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
В Подмосковье на базе отдыха нашли человеческие останки в мангале
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей
В США выпустят роскошный суперкар с ГБО
Белое платье без белья: Хадид приковала внимание в Венеции
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12Щиты Венесуэлы
05:49 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярскую ТЭЦ-1 ожидает глобальная реконструкция

В Красноярске станет легче дышать. Промышленные предприятия города ищут пути снижения вредных выбросов.

Источник: Вести - Красноярск

Красноярскую ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании ожидает глобальная реконструкция. По задумке энергетиков снести нужно три небольшие трубы и на их месте возвести одну высокую в 270 метров. Её высота позволит сократить концентрацию вредных веществ. Также на объекте появится электрофильтр. Чтобы разместить этот огромный агрегат, нужно снести старый газоход и часть стены корпуса станции. Но после ввода нового оборудования эффективность золоулавливания повысится.

«Будет достигнуто за счёт глубокой очистки дымовых газов от пыли. Её еще называют золой», — пояснил заместитель технического директора по охране окружающей среды СГК Константин Кушнир.

Мероприятия вошли в текст соглашения между СГК и губернатором края. Их подробно представили членам экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания. Выездной формат встречи позволяет предметно оценивать шаги по улучшению окружающей среды.

«Очень позитивным моментом является то, что все понимают, что об экологии Красноярска нужно не просто говорить, необходимо бороться», — подчеркнул председатель комитета по экологии Законодательного собрания края Александр Симановский.

К строительно-монтажным работам на Красноярской ТЭЦ-1 приступят уже в следующем году, а сейчас объявлен конкурс для разработки проектов. Если пилотная установка электрофильтра пройдёт успешно на одном из котлов, опыт будут распространять и на другие котлоагрегаты.


Роман РЫКОВ

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как тонула столица: "вселенский потоп" глазами очевидцев
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Как тонула столица: "вселенский потоп" глазами очевидцев
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Тиллерсон: США хотят принять «более жесткие меры» против КНДР
На Украине заявили об остановке второй волны атаки вируса Petya
Умер писатель Даниил Гранин
Российский летчик Ярошенко попросил Трампа о возвращении домой
Атомный крейсер «Смоленск» провел учебный пуск крылатой ракеты
Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье
Спорт
«Зенит» взял реванш у «Аустрии» в товарищеском матче Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Около подъездов домов запретят курить
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь