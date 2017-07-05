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07:05 (мск), источник: Om1.ru

В Омске отремонтировали улицу Госпитальная

Объект стал 15 по счету полностью отремонтированным.

Масштабный ремонт дорог в Омск продолжается. Вчера работники подрядной организации «Стройтраст» закончили укладывать второй слой асфальта на улице Госпитальная.

Объект стал 15-ой магистралью в городе, на которой закончены основные дорожные работы. Напомним, всего в этом году ремонт пройдет на 33 объектах, причем на 31 до 27 июля. Как сообщают в администрации Омска, все работы идут по графику.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Сроки — предельно жесткие, но еще жестче требования к качеству. На всех объектах, где идут работы, постоянно находятся специалисты департамента городского хозяйства, бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», «Омского СоюзДорНИИ» и т. д. Да и самим подрядчикам выгодно ремонтировать дороги с соблюдением всех нормативных требований.

По гарантии, которая сохраняется в течение 4 лет, подрядчики за свой счет устраняют выявляющиеся дефекты.

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