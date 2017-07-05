Совладелец рыбопереработчика «Делси-С» признан банкротом

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом совладельца крупной рыбоперерабатывающей компании «Делси-С» Игоря Климова. Иск с требованием признать бизнесмена несостоятельным подал «Сбербанк». Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Банк требует от Климова 257,2 млн рублей основного долга. Согласно материалам дела, бизнесмен выступал поручителем по кредитным договорам между «Делси-С» и «Сбербанком».

Ранее гендиректор и совладелец рыбопереработчика Евгений Михайлюк заявлял, что компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже доли в уставном капитале. Фирма надеется, что новый совладелец поможет решить проблему с задолженностью. По словам Михайлюка, интерес к активу проявили частный инвестор из Красноярского края и дальневосточная рыбодобывающая компания.

О банкротстве предприятия «Делси-С» стало известно в начале июня. В компании введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Дмитрий Соломатов. Судебное разбирательство намечено на 2 октября.

ООО «Делси-С» является крупнейшим в Красноярском крае переработчиком рыбной продукции. Основной вид деятельности предприятия — промышленная переработка и реализация рыбы океанического промысла и морепродуктов. Компания создана в 1995 году и базируется в Сосновоборске. Реализация продукции осуществляется на территории Красноярского края и регионов Сибири.