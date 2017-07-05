В Омске потребителей ТЭЦ-4 скоро отключат от горячей воды

С 00.00. 19 июля до 24.00. 27 июля 2017 года, согласно плановому графику, будет произведено плановое отключение горячего водоснабжения потребителей луча «Юбилейный» ТЭЦ-4, сообщили в «Омск РТС».

10 дней без горячей воды будут обходиться жители домов по проспекту Мира, улицам Пригородная, Попова, Комбинатская, а также посёлка «Юбилейный». Поадресный список можно уточнить на сайте, а вопросы задавать по телефону диспетчерской: 40−06−91.

Напомним, срок планового отключения горячей воды, которое традиционно длится порядке двух недель, решено уменьшить до недели там, где есть техническая возможность. Уже в этом году жители некоторых микрорайонов города обходились без этого блага цивилизации всего 7 дней.