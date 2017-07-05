В Мотовилихинском районе Перми отремонтируют 22 детские площадки

В Мотовилихинском районе Перми в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» начали ремонт дворов. Уже ведутся работы около домов по улице Старцева, 55, на бульваре Гагарина, 111/1 и 111/2, на улице Крупской, 68, Ивановской, 15, Дружбы, 4, Уральской, 77, Циолковского, 9 и Старцева, 45 и 47.

Во дворах асфальтируют территории во дворах и у подъездов, делают парковочные карманы тротуары. Около большинства домов появятся и детские площадки с песочницами, качелями и каруселями, для ребят постарше — теннисные столы и гимнастические комплексы. Всего за лето в районе появится 22 дворовые детские площадки, сообщили в администрации города Перми.

Всего на участие в программе жители Мотовилихинского района города Перми подали 199 заявок, 60 из которых будут удовлетворены в этом году.