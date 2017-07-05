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07:34 (мск), источник: Губерния онлайн

О сотрудничестве договорились Хабаровский аэропорт и авиакомпания «Аврора»

Меморандум о сотрудничестве и партнерстве подписали руководство международного аэропорта Хабаровск (Новый) и авиакомпании «Аврора».

В первую очередь действия сторон будут направлены на улучшение качества жизни дальневосточников за счет повышения их мобильности и укрепления связей между различными регионами ДФО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Большое внимание в документе уделено обеспечению безопасности полетов, развитию маршрутной сети и роста объемов воздушных перевозок на основе требований международных стандартов ИКАО и ИАТА. Также в рамках меморандума предусмотрена совместная разработка долгосрочного плана развития воздушных перевозок через Хабаровский аэропорт. Стороны договорили и о продвижении брендов и услуг предприятий на российском и международном рынках.

«Укрепление сотрудничества с авиакомпанией “Аврора” полностью отвечает стратегическим интересам аэропорта Хабаровск. Уверен, что вместе мы сможем существенно нарастить объемы перевозок, увеличить географию и частотность полетов через центральную воздушную гавань Дальневосточного региона и обеспечить нашим пассажирам достойный уровень обслуживания», — отметил председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.

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