О сотрудничестве договорились Хабаровский аэропорт и авиакомпания «Аврора»

В первую очередь действия сторон будут направлены на улучшение качества жизни дальневосточников за счет повышения их мобильности и укрепления связей между различными регионами ДФО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Большое внимание в документе уделено обеспечению безопасности полетов, развитию маршрутной сети и роста объемов воздушных перевозок на основе требований международных стандартов ИКАО и ИАТА. Также в рамках меморандума предусмотрена совместная разработка долгосрочного плана развития воздушных перевозок через Хабаровский аэропорт. Стороны договорили и о продвижении брендов и услуг предприятий на российском и международном рынках.

«Укрепление сотрудничества с авиакомпанией “Аврора” полностью отвечает стратегическим интересам аэропорта Хабаровск. Уверен, что вместе мы сможем существенно нарастить объемы перевозок, увеличить географию и частотность полетов через центральную воздушную гавань Дальневосточного региона и обеспечить нашим пассажирам достойный уровень обслуживания», — отметил председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.