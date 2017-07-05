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11:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владельца строящегося ТРЦ «Зеленый» в Покровке могут признать банкротом

Компания «Антекс» задолжала банку 950,3 млн рублей.

Красноярская девелоперская компания «Антекс», управляющая строящимся ТРЦ «Зеленый» в Покровке, может стать банкротом. Иск подан Россельхозбанком в краевой арбитражный суд. Об этом пишет «Ъ-Сибирь».

Фирма заявляла о намерении открыть новый ТРЦ еще прошлой осенью. Однако в итоге сроки сдвинулись на осень этого года.

Площадь ТРЦ должна составить 54,5 тыс. кв. метров, из них арендопригодная — 23,6 тысячи. Здание будет состоять из 5 этажей, 2 из которых — подземная автопарковка на 497 машиномест. Инвестиции в строительство превышают 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что арендатором площадей ТРЦ станет продуктовый ритейлер «Ашан». По данным девелоперской компании, в связи с этим и были перенесены сроки запуска ТРЦ, так как «Ашан» предъявляет строгие требования к подготовке торговых площадей.

Источник сообщает, что «Антекс» задолжал Россельхозбанку 950,3 млн рублей. Бизнесмены заявили, что сумма носит спорный характер и, по всей видимости, в нее включены штрафы и пени. В компании рассчитывают решить вопрос мирным путем, подписав дополнительное соглашение к кредитному договору.

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