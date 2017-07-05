Новые дороги в поселениях Хабаровского края появятся благодаря гранту

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края состоялся второй в этом году конкурс по отбору проектов, претендующих на получение субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в сельской местности. Победителем признан проект Тополевского сельского поселения в Хабаровском муниципальном районе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Уже в августе муниципальные власти получат 11,2 млн рублей краевых средств на дорогу общего пользования в границах улиц Синяя, Новая березовая, Большая березовая, Солнечная в селе Матвеевка. Именно здесь планируется развивать сельское хозяйство и малоэтажное строительство. В непосредственной близости находится участок под жилищную застройку, а также ряд крестьянско-фермерских хозяйств.

Как сообщили в министерстве, в начале года средства на эти цели также получил поселок Горин в Солнечном районе. А пилотной площадкой стало село Тополево, где в ноябре прошлого года было завершено строительство дороги по улице Дачная. Местным сельскохозяйственным предприятиям это позволило активизировать логистические связи, а муниципалитету — развивать жилищное строительство.

Краевой проект имеет хорошие шансы на получение федерального финансирования на 2018−2020 годы.

«В середине июля мы планируем подать заявку от нашего региона на выделение средств. Таким образом сможем активизировать дорожное строительство на селе. При краевых вложениях на уровне 20 млн рублей можно привлечь более 100 млн средств федеральных», — отметил заместитель министра — начальник управления развития сельских территорий Андрей Романченко.

Напомним, что Тополевское сельское поселение является одним из лидеров региона по реализации мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Сельское поселение неоднократно привлекало краевые средства на реализацию значимых проектов. В их числе — инженерная подготовка площадки под компактную застройку 28 жилых домов.