В Омск не доехали 1,5 тонны дынь и баклажан
Грузовик с плодоовощной продукцией отправили обратно в Казахстан.
Грузовик с плодоовощной продукцией отправили обратно в Казахстан.
В Одесском районе Омской области задержали грузовой автомобиль, в котором находились 1000 кг дыни и 500 кг баклажан. Грузовик следовал из Республики Казахстан. При проверке документов выяснилось, что на ввозимую продукцию отсутствуют фитосанитарные сертификаты.
В соответствии со статьей КоАП РФ на перевозчика оштрафован, а дыни и баклажаны отправлены на родину.