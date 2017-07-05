В Омск не доехали 1,5 тонны дынь и баклажан

В Одесском районе Омской области задержали грузовой автомобиль, в котором находились 1000 кг дыни и 500 кг баклажан. Грузовик следовал из Республики Казахстан. При проверке документов выяснилось, что на ввозимую продукцию отсутствуют фитосанитарные сертификаты.

В соответствии со статьей КоАП РФ на перевозчика оштрафован, а дыни и баклажаны отправлены на родину.