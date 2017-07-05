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08:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители Красноярска жалуются на медленный ремонт пр. Мира

Главную магистраль Красноярска планируется капитально отремонтировать.

Красноярцы обратили внимание на медленный ремонт пр. Мира. На перекрытом участке дороги, уверяют жители, до сих пор не развернулись дорожные работы.

Напомним, что пр. Мира в 2017 году планируется капитально отремонтировать. 1 июля участок дороги от ул. Каратанова до Парижской Коммуны был закрыт для движения транспорта. Однако наблюдатели в соцсетях отметили неспешность подрядчика.

Так, известный красноярец Сергей Рубцов на своей странице в Facebook написал, что несколько рабочих сегодня утром «заглядывали в один из колодцев». Больше никаких работ на участке не было.

«В моем понимании, подрядчик после перекрытия одной из главных улиц города должен в короткие сроки развернуться и начать масштабно работы, насколько это возможно», — добавил красноярец.

Другие пользователи в комментариях также написали, что на участке никаких дорожных работ не видели. Однако на камерах уличного видеонаблюдения заметно, как на участке присутствует спецтехника.

Напомним, подрядчиком ремонта проспекта является «СпецПромПроект». Стоимость контракта — около 168 млн рублей.

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