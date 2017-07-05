Часть улицы Каслинская закрыта для движения автотранспорта
Автомобильное сообщение будет ограничено на участке от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных до десяти вечера 9 июля.
Автомобильное сообщение будет ограничено на участке от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных до десяти вечера 9 июля.
Часть улицы Каслинская (Калининский район Челябинска) будет закрыта для движения автотранспорта до позднего вечера 9 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным
Горожан просят принять к сведению данную информацию и планировать поездки с учетом введенного ограничения.