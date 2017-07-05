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09:03 (мск), источник: dostup1.ru

Часть улицы Каслинская закрыта для движения автотранспорта

Автомобильное сообщение будет ограничено на участке от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных до десяти вечера 9 июля.

Источник: AP 2017

Часть улицы Каслинская (Калининский район Челябинска) будет закрыта для движения автотранспорта до позднего вечера 9 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным пресс-службы городской администрации, «в связи с работами по ремонту асфальтобетонного покрытия по Каслинской, на участке от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных, закрыто движение транспорта до десяти вечера воскресенья, 9 июля».

Горожан просят принять к сведению данную информацию и планировать поездки с учетом введенного ограничения.

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