Алматинец рассказал, как государство покупает его электроэнергию за копейки

С 2015 года алматинец пытается добиться приема у акима города Бауыржана Байбека. Не для того, чтобы просить денег. Пенсионеру кажется несправедливым то, что государство в лице энергоснабжающей компании покупает его киловатты по заниженной, как считает Шишкин, цене.

В столице проходит «праздник зеленых идей» ЭКСПО, а наш собеседник недовольно посмеивается над квитанциями — и погода сейчас благоволит, и солнце накручивает киловатты, но система «обратного энергосбыта» не легка на подъем. Алматинец рассказал Sputnik Казахстан, почему считает отношение к своей инициативе несправедливым.

Валерий Шишкин встречает корреспондентов во дворе частного дома. Солнечные панели отсюда, с затененной навесом и садовыми деревьями площадки, не видно. Валерий Шишкин.

«В 2012 году в первый раз написал заявление в АО “Алатау Жарык компаниясы”, спросил, как они покупают электроэнергию у населения. Тогда у меня уже было панелей на 4 киловатт-час. Мне ответили, что у них большие объемы, а “вы со своими крохами не путайтесь”. Они не ожидали. Да и сейчас без моей подписи компания энергосбыта не может закрыть финансовой месячный отчет, потому что я продаю, а это им так неудобно. Да и мне это возня неудобна, надо менять всю эту систему», — рассказывает пенсионер.

Небольшая экскурсия на крышу по самодельным лестницам, и вот оно — воплощение зеленых технологий, средоточие смысла многочисленных промо-роликов ЭКСПО с мельницами ветровых электростанций и смотрящей уверенными взглядами вдаль «молодежи». Темные панели, похожие на «уши» МКС, жарятся на солнце. Солнечные батареи на крыше частного дома.

Хозяин приветлив, но едва разговор заходит об очевидных выгодах, начинает иронизировать. Система снабжения-сбыта электричества в нашей стране не очень приспособлена под нужды таких первопроходцев, как Шишкин.

«Сейчас у меня установленная мощность 10 киловатт-час. Я не крупная компания, как капчагайская гелиостанция. Они заказали 20 установок по 10 киловатт — кстати, отличное у них оборудование. И они качают 2 мегаватта. Правда, платят им за киловатт-час по 70 тенге. А мне так платить не хотят, обижают», — с улыбкой рассказывает пенсионер.

Несколько лет назад «АлматыЭнергоСбыт» начал платить ему по 16 тенге за киловатт-час. Шишкин не расстроился и начал, как он сам выражается, «теребить антимонопольщиков». Помогло, но не существенно: тариф подняли до 19,65 тенге.

Простая арифметика. В прошлом месяце солнечные панели нашего героя выработали 674 киловатт-час. Шишкин купил у «АлматыЭнергоСбыта» 234 киловатт-час. Вычитаем одно из другого — поставка излишков составила 440 киловатт-час. И получит алматинец за это количество энергии 8 тысяч 600 тенге.

«Сравните с капчагайской станцией, умножьте 440 на их тариф в 70 тенге — получается, 30 тысяч 800 тенге за то же количество энергии. Поэтому они могут окупиться быстрее, понимаете. А если бы я окупился, например, за те же пять лет — я сам бы себя обеспечивал электричеством и отдавал бы городу излишек бесплатно. Деньги вернул свои — почему не отдать? Пожалуйста!» — рассказывает Шишкин, но по расчетам действующий тариф устанавливает порог окупаемости в 25 лет.

«Может быть, внуки будут дарить электричество городу», — произносит он не без грусти: почему такие разные тарифы на одно и то же солнце, ему не понятно. Валерий Шишкин.

Валерий Шишкин, как уже можно догадаться, сложа руки не сидел. И недавно обратился с письмом в министерство энергетики. Получил официальный ответ, объясняющий, почему государство не поддержит его более выгодным, уже действующим для крупного игрока тарифом.

«Для физических и юридических лиц, использующих ВИЭ (восполняемые источники энергии — прим.авт.) для производства электрической энергии, мерой поддержки, предусмотренной законодательством в области ВИЭ, является предоставление нетто-потребителям возможности продажи излишков электрической энергии от ВИЭ в сеть по действующему тарифу энергоснабжающей компании», — говорится в министерском ответе. То есть, мера поддержки — это сама возможность продавать излишки, радуйтесь, как говорится, тому, что дают. Ответ В. Шишкину от министерства энергетики Казахстана.

«Они считают: если я беру по их сетям, это нормально, а если даю — это, оказывается, льгота! Почему меня назвали нетто-потребителем, а не инвестором? Как бы то ни было, я 12 тысяч долларов (стоимость оборудования — прим. авт.) инвестировал в экономику, в энергобезопасность страны, поэтому соответствующее отношение ко мне должно быть как к инвестору. Они — участники рынка, я — участник рынка. У нас должны быть равные условия! Я хочу добиться, чтобы меры поддержки для капчагайской гелиостанции и для меня были одинаковыми. Поэтому я пробиваюсь к Байбеку: мне отвечают в министерстве энергетики, и такую ересь несут… В первый раз пытался записаться на прием к акиму в 2015 году. Но до сих пор поговорить с ним не удалось», — говорит производитель энергии, свято верующий в политическую волю главы городской администрации.

«Я так понимаю, если бы попал на прием к Байбеку, вопрос бы решился. Потому что это выгодно. Представьте, все желающие перестали потреблять энергию. Это же не надо жечь уголь! Это такие расходы… Производство энергии, доставка энергии — все откидываем — это же дармовая энергия, экологически чистая, понимаете!» — говорит перед прощанием наш собеседник.

И приводит в пример Израиль и Германию, где таких, как он, делящихся со страной, немало. Валерий Шишкин.