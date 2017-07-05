Ряд остановочных платформ городской электрички в Ростове модернизируют

Согласно информации из официальных источников, в первую очередь должны быть модернизированы остановочные площадки «1337 км», «Рабочий городок», «Сельмаш», так как они обеспечивают наибольший пассажиропоток.

Речь идет об их обустройстве, обеспечении автомобильных подходов к ним, а также интеграции в маршрутную сеть городского транспорта.

Предложения по модернизации платформ до сентября должны представить администрация Ростова и СКЖД.

Напомним, проект «Городская электричка» стартовал в Ростове в марте 2016 года. За минувший год объем перевозок в рамках проекта составил 41,4 тыс. человек, за пять месяцев 2017 года — 38,6 тыс. человек.