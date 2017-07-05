Банковские счета в стране перевели в международный формат IBAN

Несмотря на витиеватость аббревиатур из мира финансовых институтов, поменялся, по сути, всего лишь набор цифр, под которым банк знает клиента. Прежние номера счетов содержали 13 символов, в формате же IBAN их длина вырастет до 28 символов.

Правило про краткость здесь не работает: именно приведение счетов к международному формату повысит надежность и ускорит проведение банковских операций, сделает более удобным получение денежных переводов из-за границы. Изменения в равной степени коснутся и юридических, и физических лиц, но для обывателя трансформация счетов пройдет совершенно незаметно.

Среди других преимуществ IBAN, например, однозначная идентификация участника расчетов, благодаря чему уменьшатся операционные риски. Или возможность проверить правильность номера счета до самой отправки платежа, тогда как раньше приходилось ждать, пока ушедшие по ошибочному адресу деньги вернутся назад. Снизятся даже издержки при обработке платежей — словом, плюсов у нового формата много, а главное, для перехода на него от рядового пользователя ничего не требуется.

Изменения уже произошли, и узнать свой новый номер счета клиенты могут в отделениях обслуживающих банков или, еще проще, в банковских системах дистанционного обслуживания — например, через мобильный или интернет-банкинг. Правда, для большинства это будет исключительно справочной информацией: сообщать свои новые банковские данные в бухгалтерию на работу, чтобы все так же получать зарплату на карточку, или искать, куда же их передать для начисления пенсий или пособий, не нужно — они придут автоматически.

Физлицам IBAN нужно знать для получения международных переводов и работы по договору подряда — номер счета необходим нанимателю. Кроме того, обратили внимание в Национальном банке, устанавливается переходный период в отношении международных банковских переводов и переводов в пользу физических лиц по спискам (заработная плата, пенсии, пособия и другие). По 30 сентября деньги, поступающие в пользу физических лиц по спискам с указанием прежних номеров счетов, все равно зачисляются на новые номера. То есть даже в случае, когда бухгалтерия по ошибке переведет зарплату, как и раньше, она дойдет до получателя. То же самое и с международными банковскими переводами — старые номера будут работать по 31 декабря, и пришедшие деньги будут зачисляться на новый счет IBAN.