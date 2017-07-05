ЦБ отозвал лицензию у столичного банка
Банк России отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка». Причиной стало осуществление финансовой организацией сомнительных транзитных операций.
Банк России отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка». Причиной стало осуществление финансовой организацией сомнительных транзитных операций.
Как сообщил утром в среду Банк России, приказом регулятора отозвана лицензия у кредитной организации КБ «Московский национальный инвестиционный банк». Он занимал 515-е место в банковской системе России.
Причиной такого решения ЦБ называет тот факт, что руководство банка «было вовлечено в осуществление сомнительных транзитных операций». Помимо этого КБ «МНИБ», по данным регулятора, не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
КБ «МНИБ» — участник системы страхования вкладов. Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.