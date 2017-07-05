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09:25 (мск), источник: РБК

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка

Банк России отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка». Причиной стало осуществление финансовой организацией сомнительных транзитных операций.

Источник: Reuters
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Как сообщил утром в среду Банк России, приказом регулятора отозвана лицензия у кредитной организации КБ «Московский национальный инвестиционный банк». Он занимал 515-е место в банковской системе России.

Причиной такого решения ЦБ называет тот факт, что руководство банка «было вовлечено в осуществление сомнительных транзитных операций». Помимо этого КБ «МНИБ», по данным регулятора, не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

В соответствии с приказом Банка России в МНИБ назначена временная администрация.

КБ «МНИБ» — участник системы страхования вкладов. Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

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