Проезд в алматинском метро подорожает при оплате наличными

«Установить дифференцируемый тариф на регулярные перевозки пассажиров в городских сообщениях на территории города Алматы в следующих размерах при оплате через электронную систему: при безналичной оплате посредством электронной проездной карты за проезд (включая метрополитен) — 80 тенге, при оплате наличными деньгами за проезд в транспортном средстве, кассах метрополитена — 150 тенге», — говорится в постановлении.

Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.