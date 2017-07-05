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10:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

Проезд в алматинском метро подорожает при оплате наличными

АСТАНА, 5 июл — Sputnik. Тариф за проезд в алматинском метро повышается с 80 до 150 тенге при покупке жетона наличными, говорится в постановлении акимата о дифференцируемых тарифах на регулярные перевозки пассажиров в городских сообщениях.

Источник: Sputniknews.kz

«Установить дифференцируемый тариф на регулярные перевозки пассажиров в городских сообщениях на территории города Алматы в следующих размерах при оплате через электронную систему: при безналичной оплате посредством электронной проездной карты за проезд (включая метрополитен) — 80 тенге, при оплате наличными деньгами за проезд в транспортном средстве, кассах метрополитена — 150 тенге», — говорится в постановлении.

Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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