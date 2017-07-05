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09:18 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк укрепил официальную гривню к евро, но опустил к доллару

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Источник: УНИАН

100 USD США — 2601.7365 (4 июля — 2599.4486).

100 EUR — 2953.7514 (4 июля — 2955.3131).

10 RUR — 4.3926 (4 июля — 4.4081).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,04/26,06 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5423/29,5650 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4390/0,4396 грн/рубль.

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