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10:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

Как выглядят монеты с Родиной-матерью, выпущенные к ЧМ-2018?

Центральный банк пустит в оборот около 24 тысяч монет с достопримечательностями городов-хозяев мундиаля.

4 июля Банк России выпустил в обращение пять памятных монет, посвящённых проведению в стране чемпионата мира по футболу в 2018 году. «Родина-мать» — в этом списке.

В обращение входят четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Как ожидается, монеты будут законным средством платежа на территории РФ.

На обороте серебряных монет можно увидеть стилизованную траекторию полёта футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока от орнамента с достопримечательностями российских городов. Для Волгограда это монумент «Родина-мать». Тираж монеты — до 24 тыс. штук. На обороте 25-рублёвой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении имеется рельефное изображение кубка чемпионата мира по футболу FIFA. Тот же кубок, но выполненный в цвете, расположен на обороте монеты в специальном исполнении. Тираж монеты в обычном исполнении — 19 750 тыс. штук, в специальном исполнении — 250 тыс. штук.

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