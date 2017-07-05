Эксперты рассказали о токсичности груза в порту Калининграда
Содержимое груза в калининградском порту не опасно для экологии региона. Об этом временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр
Содержимое груза в калининградском порту не опасно для экологии региона. Об этом временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр
Ранее ряд СМИ сообщили, что на территории порта находятся бочки с токсичными отходами, которые в случае утечки могут создать угрозу жизни и здоровью жителей региона.
«Нами от компетентных органов получена информация, что вещество, находящееся в бочках, не представляет угрозы ни для жизни и здоровья граждан, ни для экологической безопасности региона. Находящаяся в них жидкость предназначена для обезжиривания и применяется в технических целях. На данный момент груз находится в режиме реэкспорта, он размещен на таможенных складах порта. Процесс по его вывозу с территории области инициирован владельцем», — заявил Александр
Ситуация находится на контроле чиновников, правоохранительных и надзорных органов. Если владелец откажется от вывоза груза, груз будет утилизирован в соответствии с экологическими требованиями.