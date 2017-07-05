Эксперты рассказали о токсичности груза в порту Калининграда

Ранее ряд СМИ сообщили, что на территории порта находятся бочки с токсичными отходами, которые в случае утечки могут создать угрозу жизни и здоровью жителей региона.

«Нами от компетентных органов получена информация, что вещество, находящееся в бочках, не представляет угрозы ни для жизни и здоровья граждан, ни для экологической безопасности региона. Находящаяся в них жидкость предназначена для обезжиривания и применяется в технических целях. На данный момент груз находится в режиме реэкспорта, он размещен на таможенных складах порта. Процесс по его вывозу с территории области инициирован владельцем», — заявил Александр Шендерюк-Жидков.

Ситуация находится на контроле чиновников, правоохранительных и надзорных органов. Если владелец откажется от вывоза груза, груз будет утилизирован в соответствии с экологическими требованиями.