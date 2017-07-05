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10:46 (мск), источник: УНИАН

Казахский бизнесмен купил украинский банк

Казахский бизнесмен Ариф Бабаев приобрел 99,09% акций украинского «Регион-Банка», который сменил название на Sky Bank.

Источник: УНИАН

Согласно сообщению на сайте банка, Бабаев приобрел акции украинского банка в мае.

«Мажоритарным владельцем акций Sky Bank является Ариф Бабаев: на конец мая 2017 года ему принадлежит 99,09% акций», — говорится в сообщении.

По данным банка, Бабаев — казахский предприниматель с многолетним опытом работы в банковской сфере, основную часть которого он получил работая в ABN AMRO и Royal Bank of Scoltand.

«Наша главная задача — изменить представление клиентов о банковском сервисе. Мы должны быть гибкими, удобными и надежными, предвосхищать желания и потребности клиентов, минимизировать их затраты и сократить время на проведение транзакций. Мы делаем серьезные инвестиции в IT системы, очень осторожно относимся к кредитованию и имеем значительную подушку из ликвидных активов, это залог нашей надежности», — цитируются в сообщении слова Бабаева.

Справка УНИАН. «Регион банк» работает на рынке Украины с 1993 года. По информации НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов банк занимал 77-е место среди 90 действовавших в стране банков.

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