Села в Хабаровском крае выиграли новые дороги, дома и газопровод
Три сельских поселения стали победителями конкурсов в рамках региональных проектов.
Три сельских поселения стали победителями конкурсов в рамках региональных проектов.
Села Тополево и Горин в Хабаровском крае выиграли новые автодороги, а сего Мичуринское — новый газопровод и жилые дома. Поселения стали победителями конкурсов в рамках региональных проектов развития сельских поселений, передает корреспондент ИА REGNUM.
Уже в августе село Тополево получит 11,2 млн рублей на строительство долгожданной автомобильной дороги. Трасса пройдет в непосредственной близости от места, где предполагается масштабная жилищная застройка. Рядом уже готовы земли под эту застройку. Рядом с трассой находится и несколько фермерских хозяйств.
Это уже второе
В министерстве сельского хозяйства уверены, что этот региональный проект имеет все шансы на получение федерального финансирования.