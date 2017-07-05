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10:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Села в Хабаровском крае выиграли новые дороги, дома и газопровод

Три сельских поселения стали победителями конкурсов в рамках региональных проектов.

Села Тополево и Горин в Хабаровском крае выиграли новые автодороги, а сего Мичуринское — новый газопровод и жилые дома. Поселения стали победителями конкурсов в рамках региональных проектов развития сельских поселений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уже в августе село Тополево получит 11,2 млн рублей на строительство долгожданной автомобильной дороги. Трасса пройдет в непосредственной близости от места, где предполагается масштабная жилищная застройка. Рядом уже готовы земли под эту застройку. Рядом с трассой находится и несколько фермерских хозяйств.

Это уже второе село-победитель конкурса на строительство автомобильных дорог, который проводит Минсельхоз Хабаровского края. В начале года региональную субсидию уже получило сельское поселение Горин в Солнечном районе.

В министерстве сельского хозяйства уверены, что этот региональный проект имеет все шансы на получение федерального финансирования.

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