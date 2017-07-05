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09:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В екатеринбургском Академическом выдают «молодежный капитал»

На покупку квартиры.

Источник: УралИнформБюро

В екатеринбургском Академическом предоставляют скидки молодым покупателям квартир. До 31 июля они могут получить именной сертификат «Молодежный капитал от Академического» в отделе продаж АО «РСГ-Академическое». Акция действует для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Сертификаты на 100 или 200 тысяч рублей позволят оплатить часть стоимости однокомнатной или трехкомнатной готовой квартиры с чистовой отделкой в доме по улице Павла Шаманова, 17. Количество предложений ограничено, сообщили «Уралинформбюро» в центре информационной политики и рекламы «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»).

Сертификат можно получить для себя или передать близкому родственнику, он действителен до 31 августа. Более подробную информацию об условиях акции «Молодежный капитал от Академического» можно найти на сайте застройщика.

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