На Среднем Урале на Малышевском руднике, где добывают изумруды, впервые за 30 лет возобновлены работы

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Напомним, изумрудно-бериллиевое месторождение в поселке Малышева является уникальным для России. Здесь многие годы добывали берилл и руду редких металлов для нужд оборонной и атомной промышленности. В 90-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику для продолжения разработки уникального месторождения.

Из-за многолетнего простоя рудника отработанные забои и штреки нуждаются в новом креплении.

До сих пор подземными ремонтными работами занимались горнопроходчики, но для этого приходилось останавливать процесс добычи драгоценных камней и берилла. Руководство шахты приняло решение создать спецбригады, куда вошли 15 специалистов с высокими разрядами, проработавшие в забоях более 10 лет.

«Горные породы — это живой организм. Под землей всегда происходит движение. Одно из наших правил — рудник строится и ремонтируется до тех пор, пока эксплуатируется, поэтому в ближайший год мы планируем создать не просто бригады, а целый участок из пятидесяти человек, которые будут ежедневно заниматься не только восстановлением, но и строительством», — сообщил директор ОП «Малышева» Евгений Василевский.

По оценке министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, системная работа по восстановлению рудника положительно скажется на экономике предприятия.

«Своевременные ремонтные работы в забоях обеспечат стабильную работу рудника, позволят увеличить добычу изумрудов и берилла. Как известно, бериллий является стратегическим сырьем для атомной промышленности, самолето- и ракетостроения, систем наведения и ориентации, производства особых сплавов, а также востребован в других высокотехнологичных отраслях», — отметил глава Минпромнауки.

Отметим, Малышевский рудник (ОП «Малышева», обособленное подразделение АО «Калининградский янтарный комбинат») ежегодно перерабатывает 85 тыс. т породы. В день, в среднем, извлекается около 1,5 кг изумрудов, 30 кг берилла, 100 граммов александритов. Главные полезные компоненты месторождения — оксид бериллия и изумруды, попутные — фенакит, александрит.