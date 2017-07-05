Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
От чего вас спасет спиннер
Власти объяснили решение доставить губернатора Тулеева в Москву
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом
Губернатор, при котором зарплата в регионе РФ выросла на 186%
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ: Американский историк сказал, почему США "мчатся к пропасти"
«ВКС гудят над Балтикой»: НАТО о боевой авиации РФ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Украинский чиновник: Донбасс уже не спасти
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8ДТП в Баварии
09:57 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале на Малышевском руднике, где добывают изумруды, впервые за 30 лет возобновлены работы

Впервые за 30 лет на Малышевской шахте приступили к работе специальные бригады, которые будут восстанавливать аварийные участки под землей и поддерживать стабильную работу предприятия.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Напомним, изумрудно-бериллиевое месторождение в поселке Малышева является уникальным для России. Здесь многие годы добывали берилл и руду редких металлов для нужд оборонной и атомной промышленности. В 90-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику для продолжения разработки уникального месторождения.

Из-за многолетнего простоя рудника отработанные забои и штреки нуждаются в новом креплении.

До сих пор подземными ремонтными работами занимались горнопроходчики, но для этого приходилось останавливать процесс добычи драгоценных камней и берилла. Руководство шахты приняло решение создать спецбригады, куда вошли 15 специалистов с высокими разрядами, проработавшие в забоях более 10 лет.

«Горные породы — это живой организм. Под землей всегда происходит движение. Одно из наших правил — рудник строится и ремонтируется до тех пор, пока эксплуатируется, поэтому в ближайший год мы планируем создать не просто бригады, а целый участок из пятидесяти человек, которые будут ежедневно заниматься не только восстановлением, но и строительством», — сообщил директор ОП «Малышева» Евгений Василевский.

По оценке министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, системная работа по восстановлению рудника положительно скажется на экономике предприятия.

«Своевременные ремонтные работы в забоях обеспечат стабильную работу рудника, позволят увеличить добычу изумрудов и берилла. Как известно, бериллий является стратегическим сырьем для атомной промышленности, самолето- и ракетостроения, систем наведения и ориентации, производства особых сплавов, а также востребован в других высокотехнологичных отраслях», — отметил глава Минпромнауки.

Отметим, Малышевский рудник (ОП «Малышева», обособленное подразделение АО «Калининградский янтарный комбинат») ежегодно перерабатывает 85 тыс. т породы. В день, в среднем, извлекается около 1,5 кг изумрудов, 30 кг берилла, 100 граммов александритов. Главные полезные компоненты месторождения — оксид бериллия и изумруды, попутные — фенакит, александрит.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге сбор средств на календарь с цитатами Сталина бьет рекорды
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Россия продлила продэмбарго для стран, наложивших санкции
Умер писатель Даниил Гранин
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола»
Атомный крейсер «Смоленск» провел учебный пуск крылатой ракеты
Макрона опустили с вертолета на атомную подводную лодку
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
«Калашников» представит свой мотоцикл Концерн «Калашников» в августе этого года покажет сразу три мотоцикла, передает РБК
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Около подъездов домов запретят курить
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь