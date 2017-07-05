Анатолий Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола»

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В новый состав совета были избраны также директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Федоров, руководитель проектов по корпоративной работе «Ростеха» Гульнара Файзиматова, экс-начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков, ​гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский, заместитель гендиректора «Вертолетов России» по безопасности Николай Грязнов и управляющий директор «Роствертола» Петр Мотренко.

Ранее Анатолий Сердюков был переизбран в совет директоров «Вертолетов России» и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Кроме того, Сердюков является индустриальным директором авиационного кластера корпорации «Ростех», входит в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ». 29 июня Сердюков также стал членом совета директоров КамАЗа.

«Роствертол» производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник».