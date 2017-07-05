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10:33 (мск), источник: РБК

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола»

Совет директоров авиастроителельной компании «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») избрал своим председателем бывшего министра обороны России, индустриального директора авиационного комплекса «Ростеха» Анатолия Сердюкова. Об говорится в сообщении компании на сайте корпоративного раскрытия информации.

Источник: РИА "Новости"

«Избрать председателем совета директоров ПАО “Роствертол” Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.

Заседание совета директоров компании состоялось 4 июля.

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В новый состав совета были избраны также директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Федоров, руководитель проектов по корпоративной работе «Ростеха» Гульнара Файзиматова, экс-начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков, ​гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский, заместитель гендиректора «Вертолетов России» по безопасности Николай Грязнов и управляющий директор «Роствертола» Петр Мотренко.

Ранее Анатолий Сердюков был переизбран в совет директоров «Вертолетов России» и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Кроме того, Сердюков является индустриальным директором авиационного кластера корпорации «Ростех», входит в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ». 29 июня Сердюков также стал членом совета директоров КамАЗа.

«Роствертол» производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник».

Комментарии
13
Сергей Сергеев
Проще рот заткнуть хлебным местом, чем он начнёт мемуары писать.
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Александр Моисеев
Получено задание от Госдепа уничтожить вертолётостроение, очень опасное для США. ))))))))
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Александр Ольшанов
пипец вертолетам
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