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10:51 (мск), источник: Новая Кубань

Авиабилеты до кубанских курортов могут подешеветь

«Базэл Аэро» и краевое министерство туризма подписали соглашение о намерениях.

Краснодар. 5 июля — Новая Кубань. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди пояснил, насколько важно обеспечить отдыхающим привлекательные условия перелетов.

По его мнению, удельный вес въездного турпотока на Кубани пока невелик. В регионе проводят комплекс мероприятий, направленных на его повышение. Краснодарский край активно занимается продвижением курортов на территории страны.

 — Это престиж страны и региона, это интересные туристы, это экономика, — пояснил Константиниди.

Владелец кубанских воздушных гаваней компания «Базэл Аэро» решила внести и свой вклад в общее дело.

 — Готовы в рамках общей задачи идти с определенными условиями — скидки, развитие и так далее. Это позволяет нам вести скоординированную политику с краем, — заявил гендиректор Леонид Сергеев.

Перед перевозчиком стоит серьёзная дилемма: учитывая интересы отдыхающих, нужно заботиться и о прибыльности бизнеса, чтобы компания не понесла убытки.

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