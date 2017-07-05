Авиабилеты до кубанских курортов могут подешеветь

Краснодар. 5 июля — Новая Кубань. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди пояснил, насколько важно обеспечить отдыхающим привлекательные условия перелетов.

По его мнению, удельный вес въездного турпотока на Кубани пока невелик. В регионе проводят комплекс мероприятий, направленных на его повышение. Краснодарский край активно занимается продвижением курортов на территории страны.

— Это престиж страны и региона, это интересные туристы, это экономика, — пояснил Константиниди.

Владелец кубанских воздушных гаваней компания «Базэл Аэро» решила внести и свой вклад в общее дело.

— Готовы в рамках общей задачи идти с определенными условиями — скидки, развитие и так далее. Это позволяет нам вести скоординированную политику с краем, — заявил гендиректор Леонид Сергеев.

Перед перевозчиком стоит серьёзная дилемма: учитывая интересы отдыхающих, нужно заботиться и о прибыльности бизнеса, чтобы компания не понесла убытки.