Улицу имени 39-й Гвардейской дивизии в Волгограде капитально обновят к сентябрю
Капитальное обновление дорог на улицах им. 39-й Гвардейской дивизии и Еременко в Краснооктябрьском районе происходит впервые за 20 лет, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Капитальное обновление дорог на улицах им. 39-й Гвардейской дивизии и Еременко в Краснооктябрьском районе происходит впервые за 20 лет, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Восстановительные работы здесь проинспектировала межведомственная комиссия в составе заместителя главы Волгограда Алексея Волоцкова и заместителя председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации города Виталия Аблиязова.
Более 20 лет на всем протяжении улицы 39-ой Гвардейской дивизии проводился лишь ямочный ремонт. Впервые за десятилетия проводится полное восстановление дорожного покрытия.
Работы проводит МБУ «Северное». На улице ведутся подготовительные работы по установке бордюров. Большая часть работ идет в ночное время, когда на дорогах меньше транспорта и ниже температура воздуха.
Вторая Продольная от улицы Менделеева до площади Дзержинского — проблемный дорожный участок. Здесь всегда напряженный поток машин, каждый сезон требовалось обновление асфальта. Ямочный ремонт привел к тому, что дорога на этом участке стала напоминать лоскутное одеяло. До конца августа здесь будет капитально отремонтировано более 6 километров дороги. Полностью завершена реконструкция Второй Продольной (в границах
Алексей Волоцков предупредил, что депутаты гордумы продолжат еженедельные выездные совещания на объектах комплексного восстановления