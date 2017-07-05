Улицу имени 39-й Гвардейской дивизии в Волгограде капитально обновят к сентябрю

Восстановительные работы здесь проинспектировала межведомственная комиссия в составе заместителя главы Волгограда Алексея Волоцкова и заместителя председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации города Виталия Аблиязова.

Более 20 лет на всем протяжении улицы 39-ой Гвардейской дивизии проводился лишь ямочный ремонт. Впервые за десятилетия проводится полное восстановление дорожного покрытия.

Работы проводит МБУ «Северное». На улице ведутся подготовительные работы по установке бордюров. Большая часть работ идет в ночное время, когда на дорогах меньше транспорта и ниже температура воздуха.

Вторая Продольная от улицы Менделеева до площади Дзержинского — проблемный дорожный участок. Здесь всегда напряженный поток машин, каждый сезон требовалось обновление асфальта. Ямочный ремонт привел к тому, что дорога на этом участке стала напоминать лоскутное одеяло. До конца августа здесь будет капитально отремонтировано более 6 километров дороги. Полностью завершена реконструкция Второй Продольной (в границах Краснооктябрьского-Тракторозаводского районов) будет к ноябрю.