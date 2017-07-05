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11:25 (мск), источник: Вести Иркутск

Задыхаются от дыма лесопилки жители Куйтуна

И дышать нечем, и играть негде. В Куйтуне лесопилка не даёт жизни людям. Прокуратура уже нашла там массу нарушений. Почему опасное предприятие не закроют?

Источник: Вести Иркутск

Из-за брёвен лесопилки не видно. Такой пейзаж за окнами жители Куйтуна наблюдают уже несколько лет. Горы кругляка постепенно приближаются к домам, отнимая детские площадки и дороги.

— Мы обратились к руководству, но с нами никто и разговаривать не захотел. Единственное, что нам ответили: «Мы вам сделаем небольшой узкий проход мимо этого леса, мимо куч этого леса, который страшно, что не дай бог развалится в любой момент, мы сделаем вам узкий проход, а вы при этом замолчите, — говорит жительница посёлка Куйтун Алёна Львова.

На грудах брёвен — они даже не огорожены — играют маленькие дети. Те порой скатываются, угрожая жизни местных. А едкий дым из трубы лесопилки подрывает здоровье.

— У ребёнка идут уже гнойные выделения. У самой глаза болят, — говорит жительница посёлка Куйтун Ольга Останина.

Мы попытались найти хозяев лесопилки, зашли на территорию.

— Где начальник?
— Уехал.
— Куда уехал?
— Иркутск.
— А кто начальник?
— Совсем уехал, вообще уехал.
— Кто начальник? Как зовут его?
— Яша.
— Яша. Он русский?
— Нет, китаец.
— Яша….

Этого Яшу мы встретили, когда он заезжал на лесопилку. Увидев камеру, поспешил скрыться. В прокуратуре Куйтунского района рассказали, к хозяину предприятия претензий действительно уйма — лес навален у домов незаконно, выбросы вредят экологии. Документы ушли в суд.

— Мы будем отслеживать информацию об исполнении решения суда. В случае отказа в добровольном порядке прекратить противоправную деятельность и загрязнение окружающей среды, прокуратурой Куйтунского района решение суда будет направлено судебным приставам-исполнителям для принудительного исполнения решения суда, — говорит заместитель прокурора Куйтунского района Михаил Гончаров.

Точку в этой истории, надеются в Куйтуне, поставит Арбитражный суд. Заседание состоится в Иркутске 17 июля. А пока лесопилка продолжает отравлять воздух в посёлке.

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