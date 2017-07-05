Задыхаются от дыма лесопилки жители Куйтуна
И дышать нечем, и играть негде. В Куйтуне лесопилка не даёт жизни людям. Прокуратура уже нашла там массу нарушений. Почему опасное предприятие не закроют?
И дышать нечем, и играть негде. В Куйтуне лесопилка не даёт жизни людям. Прокуратура уже нашла там массу нарушений. Почему опасное предприятие не закроют?
— Мы обратились к руководству, но с нами никто и разговаривать не захотел. Единственное, что нам ответили: «Мы вам сделаем небольшой узкий проход мимо этого леса, мимо куч этого леса, который страшно, что не дай бог развалится в любой момент, мы сделаем вам узкий проход, а вы при этом замолчите, — говорит жительница посёлка Куйтун Алёна Львова.
На грудах брёвен — они даже не огорожены — играют маленькие дети. Те порой скатываются, угрожая жизни местных. А едкий дым из трубы лесопилки подрывает здоровье.
— У ребёнка идут уже гнойные выделения. У самой глаза болят, — говорит жительница посёлка Куйтун Ольга Останина.
Мы попытались найти хозяев лесопилки, зашли на территорию.
— Где начальник?
— Уехал.
— Куда уехал?
— Иркутск.
— А кто начальник?
— Совсем уехал, вообще уехал.
— Кто начальник? Как зовут его?
— Яша.
— Яша. Он русский?
— Нет, китаец.
— Яша….
Этого Яшу мы встретили, когда он заезжал на лесопилку. Увидев камеру, поспешил скрыться. В прокуратуре Куйтунского района рассказали, к хозяину предприятия претензий действительно уйма — лес навален у домов незаконно, выбросы вредят экологии. Документы ушли в суд.
— Мы будем отслеживать информацию об исполнении решения суда. В случае отказа в добровольном порядке прекратить противоправную деятельность и загрязнение окружающей среды, прокуратурой Куйтунского района решение суда будет направлено судебным
Точку в этой истории, надеются в Куйтуне, поставит Арбитражный суд. Заседание состоится в Иркутске 17 июля. А пока лесопилка продолжает отравлять воздух в посёлке.