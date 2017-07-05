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10:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Доходы свердловской казны выросли на 10,7 миллиарда и составили 103 миллиарда рублей

Минфин Свердловской области фиксирует рост поступлений по основным бюджетообразующим налогам в областную казну.

По оперативным данным, за первое полугодие 2017 года доходы областного бюджета составили 103 млрд руб. или 52,8% от утвержденного годового прогноза.

Из них налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 94,9 млрд руб. или 53,6% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 10,7 млрд руб., сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

Как уточнила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, увеличение налоговых поступлений обеспечено положительными результатами работы в первом полугодии как крупных, так и средних предприятий, ростом среднемесячной заработной платы, вводом новых мощностей на предприятиях региона. Так, по налогу на прибыль организаций за первое полугодие текущего года поступило 37,7 млрд руб., что на 7,2 млрд выше показателей соответствующего периода прошлого года.

По налогу на доходы физических лиц в региональную казну поступило 28,4 млрд руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1,9 млрд руб.

По налогу на имущество организаций поступило 13,7 млрд руб., что на 1,8 млрд выше уровня прошлого года. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в казну поступило 4,9 млрд руб. Рост к факту аналогичного периода прошлого года — 0,7 млрд руб. — обусловлен увеличением на 3,5% по сравнению с началом года количества субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих УСН.

По неналоговым доходам в областной бюджет за первое полугодие 2017 года поступления составили 1,7 млрд руб., что на 90 млн выше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в результате размещения временно свободных средств бюджета на депозитах в банках, дополнительные доходы региональной казны в первом полугодии 2017 года составили 150,5 млн руб.

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