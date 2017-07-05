Доходы свердловской казны выросли на 10,7 миллиарда и составили 103 миллиарда рублей
Минфин Свердловской области фиксирует рост поступлений по основным бюджетообразующим налогам в областную казну.
Минфин Свердловской области фиксирует рост поступлений по основным бюджетообразующим налогам в областную казну.
По оперативным данным, за первое полугодие 2017 года доходы областного бюджета составили 103 млрд руб. или 52,8% от утвержденного годового прогноза.
Из них налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 94,9 млрд руб. или 53,6% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 10,7 млрд руб., сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.
Как уточнила
По налогу на доходы физических лиц в региональную казну поступило 28,4 млрд руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1,9 млрд руб.
По налогу на имущество организаций поступило 13,7 млрд руб., что на 1,8 млрд выше уровня прошлого года. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в казну поступило 4,9 млрд руб. Рост к факту аналогичного периода прошлого года — 0,7 млрд руб. — обусловлен увеличением на 3,5% по сравнению с началом года количества субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих УСН.
По неналоговым доходам в областной бюджет за первое полугодие 2017 года поступления составили 1,7 млрд руб., что на 90 млн выше аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, в результате размещения временно свободных средств бюджета на депозитах в банках, дополнительные доходы региональной казны в первом полугодии 2017 года составили 150,5 млн руб.