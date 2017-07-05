СГК через суд взыскивает задолженность с управляющих компаний

Сибирская генерирующая компания в рамках программы «Платеж и порядок» продолжает практику взыскания в судебном порядке задолженности за тепло и горячую воду с жилищных организаций Красноярска. На конец июня в пользу ресурсоснабжающей организации приняты решения по 216 делам. Управляющие компании должны вернуть энергетикам 189,3 млн рублей основного долга. Еще 174 дела с заявленными требованиями на 478,4 млн рублей рассматриваются в Арбитражном суде Красноярского края.

Одним из крупнейших ответчиков по делам, решения по которым еще не вынесены, является «Компания по управлению жилищным фондом «ЮСТАС». В суде рассматриваются семь дел о взыскании задолженности с данной управляющей компании на сумму свыше 98,1 млн рублей, включая «проценты за пользование чужими денежными средствами» в размере 8,9 млн рублей.

В числе ответчиков присутствуют компании со схожими названиями, но разными реквизитами. Например, в арбитраже рассматривается пять дел в отношении «Павловский дворик» (ИНН 2462230281, сумма требований — 16,7 млн рублей), а также одно дело о взыскании задолженности в 580,3 тыс. рублей с управляющей компании со схожим названием «Управляющая компания «Павловский дворик» (ИНН 2461213325). Среди ответчиков-клонов имеются: ООО «Покровские ворота», ООО «Покровские ворота-2», ООО «Покровские ворота-3», ООО «Суперстрой», ООО УК «Суперстрой» и другие.

В настоящее время в поле внимания специалистов по взысканию дебиторской задолженности Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании (СТК) находится ситуация с УК «Крас-Сервис» (ИНН 2464225216), в отношении которой судом рассматривается два дела на взыскание задолженности в размере 31,3 млн рублей. Но, в свою очередь, УК объявляет о проведении внеочередного собрания собственников помещений, где одним из пунктов повестки указан выбор новой управляющей организации — ООО УК «Крас-Сервис» (ИНН 2465164492) и заключение с ней договора на обслуживание.

«Естественно, законодательством не запрещено создание новых компаний с тождественными названиями. Как правило, такие управляющие компании, собирают с жильцов деньги за оказанные коммунальные услуги, не перечисляют их по назначению в ресурсноснабжающую организацию и не направляют их на нужды конкретного дома, то есть преследуют противоправные цели», — поясняет директор Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании Евгений Понятин.

Судебная практика взыскания задолженности ведется и другими РСО города. Так, Арбитражный суд Красноярского края продолжает рассмотрение 42 заявлений к жилищным организациям Красноярска на сумму требований, превышающую 81,2 млн рублей за отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение в пользу ООО «Краском».

Сибирская генерирующая компания настаивает на проверке финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний и ТСН (ТСЖ), которые являются злостными неплательщиками за оказанные услуги тепловой энергии, либо которые лишь формально производят выплаты ресурсоснабжающим организациями (РСО), сохраняя, при этом, длительную по времени и значительную по сумме задолженность за поставленный ресурс. Компания за 2016−2017 годы направила в адрес органов надзора и правопорядка 17 заявлений о проверке деятельности данных организаций.

По результатам проверок вышеупомянутые компании «Павловский дворик» и «Управляющая компания «Павловский дворик» стали фигурантами уголовного дела, возбужденного в отношении неопределенного круга лиц по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — причинение значительного материального ущерба. Потерпевшим по делу признан поставщик энергоресурсов.

Помимо этого, по результатам обращений СГК в органы Прокуратуры и полиции, были возбуждены еще два уголовных дела: по части 3 статьи 160 УК РФ в отношении ТСЖ «Спарта» по признакам присвоения или растраты, то есть хищения чужого имущества с использованием служебного положения и по пункту «Б» части 2 статьи 165 УК — причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, причинившее особо крупный ущерб.

РСО напоминают собственникам помещений о праве требовать от своих управляющих компаний (товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости) отчеты об использовании денежных средств и контролировать производимые затраты и начисления, обращать внимание на публикуемые списки крупнейших должников и учитывать всю имеющуюся информацию при выборе способа управления многоквартирным домом.