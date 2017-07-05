Крупное золоторудное месторождение будет введено в эксплуатацию в Хабаровском крае

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

В Охотском районе Хабаровского края 13 июля состоится церемония ввода в эксплуатацию золоторудного месторождения Светлое. В мероприятии, которое пройдет в рамках празднования Дня металлурга, примут участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий Несис, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Глава региона осмотрит производственные мощности горно-обогатительного комбината «Светлое», опытно-промышленная эксплуатация которого была начата в 2016 году на год раньше запланированного срока.

Запущены рудоподготовительный комплекс, угольная котельная мощностью 6 МВт, автономные генераторы, аналитическая лаборатория, вахтовый поселок, административно-бытовой корпус, вспомогательные помещения.

Губернатор оценит мощности золотоизвлекательной фабрики, которая расположена в 5 км от основных карьеров. Добытая руда здесь перерабатывается методом кучного выщелачивания.

Полученный на месте концентрат отправляется на аффинажный завод.

По итогам работы за 2016 год на месторождении получено 727 кг золота. При выходе на проектный режим работы среднегодовое производство на Светлом составит порядка 2 500 кг золота.

Первоначальный срок эксплуатации месторождения рассчитан до 2025 года. Суммарные капитальные затраты на его освоение составят 5,4 млрд рублей.