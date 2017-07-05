Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
В Сибири бегун-сыроед погиб на полумарафоне
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
Младенец в Канаде впервые записан без указания пола
Губернатор, при котором зарплата в регионе РФ выросла на 186%
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей
В США выпустят роскошный суперкар с ГБО
Саакашвили сказал, кому отдаст отнятую у Порошенко Украину - СМИ
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Украинский чиновник: Донбасс уже не спасти
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
24Юбилей Тома Круза
11:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Крупное золоторудное месторождение будет введено в эксплуатацию в Хабаровском крае

Мощности золотоизвлекательной фабрики оценит Вячеслав Шпорт.

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

В Охотском районе Хабаровского края 13 июля состоится церемония ввода в эксплуатацию золоторудного месторождения Светлое. В мероприятии, которое пройдет в рамках празднования Дня металлурга, примут участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий Несис, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Глава региона осмотрит производственные мощности горно-обогатительного комбината «Светлое», опытно-промышленная эксплуатация которого была начата в 2016 году на год раньше запланированного срока.

Запущены рудоподготовительный комплекс, угольная котельная мощностью 6 МВт, автономные генераторы, аналитическая лаборатория, вахтовый поселок, административно-бытовой корпус, вспомогательные помещения.

Губернатор оценит мощности золотоизвлекательной фабрики, которая расположена в 5 км от основных карьеров. Добытая руда здесь перерабатывается методом кучного выщелачивания.

Полученный на месте концентрат отправляется на аффинажный завод.

По итогам работы за 2016 год на месторождении получено 727 кг золота. При выходе на проектный режим работы среднегодовое производство на Светлом составит порядка 2 500 кг золота.

Первоначальный срок эксплуатации месторождения рассчитан до 2025 года. Суммарные капитальные затраты на его освоение составят 5,4 млрд рублей.

Напомним, что месторождение Светлое, открытое в 1973 году, находится в 240 км к юго-западу от Охотска. Компания «Полиметалл» приобрела лицензию на проведение разведки и добычи золота в декабре 2010 года. В 2014 году на основании проведенных геологоразведочных работ было принято решение о начале разработки открытого карьера производительностью 1 млн тонн руды в год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Древний праздник Купала: молодецкие забавы, костер от бесплодия и запуск огневиц
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Россия продлила продэмбарго для стран, наложивших санкции
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Атомный крейсер «Смоленск» провел учебный пуск крылатой ракеты
Макрона опустили с вертолета на атомную подводную лодку
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
«Калашников» представит свой мотоцикл Концерн «Калашников» в августе этого года покажет сразу три мотоцикла, передает РБК
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России дешевеет вторичное жилье
Противники реновации обратились в Конституционный суд
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь