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11:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Судостроители Хабаровского края готовы построить 50 рыбацких судов

Главная задача корабелов на сегодня — разработать современные проекты судов. Рыбопромышленники региона готовы строить флот дома под инвестиционные квоты.

Источник: Reuters

Старый промысловый флот Хабаровского края требует замены. Без этого флот не сможет стать конкурентным. Судостроители готовы построить более 50 судов под инвестквоты. Дело за проектами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Актуальные вопросы, связанные с развитием рыбохозяйственного комплекса, обсудили 5 июля в правительстве Хабаровского края. Главная проблема, не позволяющая полноценно развиваться важнейшему сектору региональной экономики, не нова, и давно известна: старый флот. Сегодня на вооружении хабаровских рыбаков имеется 81 судно различного типа — 12 крупнотоннажных судов, 33 среднетоннажных, 25 малотоннажных и 11 транспортных рефрижераторов.

Однако флот достиг весьма почтенного возраста и хабаровские рыбаки имеют большие трудности с его обновлением.

Если и удается как-то решать проблему, то лишь за счет приобретения уже бывших в употреблении судов.

Но сегодня в Хабаровском крае появились реальные возможности изменить ситуацию.

С июня 2017 года действует новый порядок предоставления рыбопромысловым компаниям инвестиционных квот, или, как их называют рыбаки, «квот под киль». Теперь, заказав постройку судна на российской судостроительной верфи и по российскому проекту, рыбаки будут обеспечены объемами поддержки по квотам на минтай, сельдь, терпуг. Всего, по перечню, девять видов водных биоресурсов, которые можно добывать в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

В настоящее время на дальневосточных предприятиях предлагается построить 147 судов, из них 16 заявлено изготовить на Амурском судостроительном заводе, 37 — на Хабаровском судостроительном заводе.

По информации представителей крупнейших судостроительных заводов края, они готовы активно участвовать в государственной программе и производить суда различного назначения. По мнению участников совещания, судостроительным предприятиям края в ближайшее время необходимо разработать современные и эффективные проекты ведения промысла и судовой переработки, которые смогли бы конкурировать с уже адаптированными к Российскому морскому регистру судов норвежского, голландского и испанского проектов.

ИА REGNUM, для рыбопромышленников ДФО, которые готовы строить флот на хабаровских судостроительных заводах, предусмотрены солидные скидки. Правительство края настойчиво продвигает развитие судостроения в регионе. Старый, построенный еще в советское время, флот вызывает серьезное беспокойство у региональных властей: в первую очередь речь идет о безопасности экипажей таких судов, а также о не способности старого флота конкурировать с современными промысловыми флотами Китая, Южной Кореи и Японии. Руководитель одного из старейших предприятий рыбной отрасли региона — Рыболовецкой артели «50 лет Октября» — Давид Фукс отметил, что через 5 — 10 лет предприятию попросту нечем будет рыбачить, флот устарел. И попросил судостроителей поторопиться с проектами.

Производство небольших сейнеров с импортной «начинкой» сейчас налажено на Западе России. Но в Хабаровском крае решили перелопатить всю отрасль, что называется, «от мачты до киля»: строить флот без импортной оснастки, полностью свой. Хабаровские и комсомольские корабелы прекрасно осознают, что работа предстоит титаническая: все нужно начинать с нуля, нести большие затраты на головные суда — первые в партиях. Тем не менее, у региона есть отличный опыт в судостроении: флот здесь строили весь советский период, надежный, с крепкими корпусами, выдерживающими самые суровые льды.

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