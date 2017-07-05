В Перми с начала сезона отремонтировано 300 тыс. кв. м дорог

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, сейчас выполнены работы по обновлению асфальтового покрытия на участках на улицах Зои Космодемьянской, Барамзиной, шоссе Космонавтов в Дзержинском районе, а также завершён капитальный ремонт путепровода через шоссе Космонавтов.

Ещё 11 крупных объектов сейчас в процессе ремонта. Так, работы на одном из самых крупных объектов — бульваре Гагарина — выполнены на 30% (16 тыс. кв. м). Новый асфальт также уложен на участке на ул. Пушкина от ул. Николая Островского до ул. Сибирской. Полностью ремонт объекта до Комсомольского проспекта завершится после окончания работ по укладке сетей, которые ведёт ООО «ПСК».

На ряде пермских улиц выполнен текущий ремонт картами по трёхлетнему контракту на содержание дорог. Самые масштабные работы проведены на магистрали Стаханова — Чкалова, улицах Карпинского и Уральской.

Всего в этом году планируется отремонтировать более 1 млн кв. м дорожного покрытия. Из 25 крупных объектов 19 ремонтируются за счёт бюджета федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», остальные работы выполнят за счёт городского и краевого бюджетов.