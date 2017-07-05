Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
"Смеялись, слушая его": светский хроникер о главе компании Simple
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей
В США выпустят роскошный суперкар с ГБО
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Украинский чиновник: Донбасс уже не спасти
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
24Юбилей Тома Круза
11:10 (мск), источник: NewsKo

В Перми с начала сезона отремонтировано 300 тыс. кв. м дорог

В Перми завершён ремонт на четырёх объектах за счёт бюджета федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, сейчас выполнены работы по обновлению асфальтового покрытия на участках на улицах Зои Космодемьянской, Барамзиной, шоссе Космонавтов в Дзержинском районе, а также завершён капитальный ремонт путепровода через шоссе Космонавтов.

Ещё 11 крупных объектов сейчас в процессе ремонта. Так, работы на одном из самых крупных объектов — бульваре Гагарина — выполнены на 30% (16 тыс. кв. м). Новый асфальт также уложен на участке на ул. Пушкина от ул. Николая Островского до ул. Сибирской. Полностью ремонт объекта до Комсомольского проспекта завершится после окончания работ по укладке сетей, которые ведёт ООО «ПСК».

На ряде пермских улиц выполнен текущий ремонт картами по трёхлетнему контракту на содержание дорог. Самые масштабные работы проведены на магистрали Стаханова — Чкалова, улицах Карпинского и Уральской.

Всего в этом году планируется отремонтировать более 1 млн кв. м дорожного покрытия. Из 25 крупных объектов 19 ремонтируются за счёт бюджета федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», остальные работы выполнят за счёт городского и краевого бюджетов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
О пермской любви к сыру
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Россия продлила продэмбарго для стран, наложивших санкции
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Атомный крейсер «Смоленск» провел учебный пуск крылатой ракеты
Макрона опустили с вертолета на атомную подводную лодку
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
«Калашников» представит свой мотоцикл Концерн «Калашников» в августе этого года покажет сразу три мотоцикла, передает РБК
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
Как свет, цвет и рисунок увеличивают комнату
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Строительство жилья в России предложили национализировать
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь