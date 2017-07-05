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12:26 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородский кремль отчеканили в серебре

Монеты с изображением Нижегоодского кремля поступили в оборот. К предстоящему Чемпионату мира по футболу Банк России выпустил серию из четырех серебряных монет номиналом три рубля.

На реверсе одной из них представлена Дмитриевская башня Нижегородского кремля и элементы, отображающие российскую культуру, а также футболист, наносящий удар по мячу.

Помимо столицы Приволжья, на памятных монетах представлены Волгоград, Ростов-на-Дону и Самара. Тираж каждой монеты — до 24 тысяч штук.

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