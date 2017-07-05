Нижегородский кремль отчеканили в серебре
Монеты с изображением Нижегоодского кремля поступили в оборот. К предстоящему Чемпионату мира по футболу Банк России выпустил серию из четырех серебряных монет номиналом три рубля.
Монеты с изображением Нижегоодского кремля поступили в оборот. К предстоящему Чемпионату мира по футболу Банк России выпустил серию из четырех серебряных монет номиналом три рубля.
На реверсе одной из них представлена Дмитриевская башня Нижегородского кремля и элементы, отображающие российскую культуру, а также футболист, наносящий удар по мячу.
Помимо столицы Приволжья, на памятных монетах представлены Волгоград,