Нижегородский кремль отчеканили в серебре

На реверсе одной из них представлена Дмитриевская башня Нижегородского кремля и элементы, отображающие российскую культуру, а также футболист, наносящий удар по мячу.



Помимо столицы Приволжья, на памятных монетах представлены Волгоград, Ростов-на-Дону и Самара. Тираж каждой монеты — до 24 тысяч штук.