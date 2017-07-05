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13:17 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Советском районе Волгограда начинают строительство новой дороги

Новая четырехполосная дорога появится в Советском районе Волгограда.

Автотрасса пройдет от улицы имени Джабаева до улицы Маршала Василевского и свяжет жилой комплекс «Долина» со Второй продольной. Ширина новой проезжей части составит 16 метров, тротуара — от 2,25 до 2,75 метра.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, сооружением объекта займется МУП ДСЭР Советского района — контракт с предприятием уже заключен.

На дорогу будет потрачено 110,4 миллиона рублей, из которых 88,3 млн выделит федеральный бюджет, остальные средства вложит область. Сроки окончания работ пока не уточняются.

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