В Советском районе Волгограда начинают строительство новой дороги

Автотрасса пройдет от улицы имени Джабаева до улицы Маршала Василевского и свяжет жилой комплекс «Долина» со Второй продольной. Ширина новой проезжей части составит 16 метров, тротуара — от 2,25 до 2,75 метра.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, сооружением объекта займется МУП ДСЭР Советского района — контракт с предприятием уже заключен.

На дорогу будет потрачено 110,4 миллиона рублей, из которых 88,3 млн выделит федеральный бюджет, остальные средства вложит область. Сроки окончания работ пока не уточняются.