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11:59 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Палласовском районе открыта новая сельская дорога

В Палласовском районе Волгоградской области открыта новая сельская дорога.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Новое асфальтобетонное полотно протяженностью свыше семи километров соединило поселение, где живут более 600 человек, с районной дорогой. Транспортная доступность в Старой Иванцовке полностью обеспечена.

Асфальтированную дорогу местные жители ждали свыше 30 лет. Теперь село получило новые возможности для развития. На объекте устроена земляная насыпь, проведены щебеночные работы, уложены водопропускные трубы и асфальтобетон. Кроме того, приведен в порядок въезд в населенный пункт. В соответствии с пожеланиями людей дорога дошла до центра села. На конечной точке построена автобусная остановка, освещение, благоустроена прилегающая территория. По всей автодороге установлены дорожные знаки, выполнена разметка.

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