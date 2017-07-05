В Палласовском районе открыта новая сельская дорога

Новое асфальтобетонное полотно протяженностью свыше семи километров соединило поселение, где живут более 600 человек, с районной дорогой. Транспортная доступность в Старой Иванцовке полностью обеспечена.

Асфальтированную дорогу местные жители ждали свыше 30 лет. Теперь село получило новые возможности для развития. На объекте устроена земляная насыпь, проведены щебеночные работы, уложены водопропускные трубы и асфальтобетон. Кроме того, приведен в порядок въезд в населенный пункт. В соответствии с пожеланиями людей дорога дошла до центра села. На конечной точке построена автобусная остановка, освещение, благоустроена прилегающая территория. По всей автодороге установлены дорожные знаки, выполнена разметка.