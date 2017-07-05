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12:10 (мск), источник: Клопс.ru

Ростуризм: в Калининградской области не хватает гостиниц к ЧМ-2018

В шести регионах России, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу, не хватает гостиниц для размещения болельщиков. Как сообщают «Известия», такие данные приводятся в докладе Ростуризма об итогах деятельности за 2016 год.

Источник: Клопс.ru

«Пять субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область), задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018, располагают необходимой инфраструктурой средств размещения. Остальные шесть субъектов РФ (Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область) испытывают дефицит коллективных средств размещения», — говорится в документе.

В пресс-службе правительства Калининградской области изданию сообщили, что на территории региона работают порядка 200 коллективных средств размещения. Количество номеров в гостиницах области закрывает требования FIFA к инфраструктуре.

«При проведении матча группового этапа гостиничная инфраструктура для размещения участников чемпионата (без учета болельщиков) составляет 2139 номеров, с учетом болельщиков — 6139 номеров. Количество номеров в действующих гостиницах региона полностью закрывают требования FIFA к данной инфраструктуре», — цитирует издание пресс-службу.

В январе 2017 года глава Министерства туризма Калининградской области назвал Славск единственным муниципалитетом региона, в котором нет ни одной официально зарегистрированной гостиницы. При этом он сказал, что в муниципалитете нет и коллективных средств размещения, таких как турбазы, детские лагеря и гостевые дома. Официально в области работает 199 отелей и иных средств размещения.

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