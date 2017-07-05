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11:28 (мск), источник: Informburo.kz

Авиакомпания SCAT принесла извинения за поведение стюардесс

Пассажиры рейса № 706 Алматы — Шымкент авиакомпании SCAT возмутились качеством обслуживания на борту.

Источник: Informburo.kz

Свою жалобу опубликовал пользователь Facebook Санжар Мейрембеков. По его словам, в самолёте 30 минут не работали кондиционеры, и люди задыхались от жары и духоты.

«Поднявшись на борт, примерно в 20.50, сразу почувствовал духоту, кондиционер был отключён, в самолёте было ужасно жарко. Ну, думаю, через 10−15 минут взлетим, можно и потерпеть. Хотя почему я так подумал? Наверное, привыкли мы за свои же деньги терпеть. Поэтому, вооружившись инструкцией при аварийной посадке, как опахалом, я сидел и ждал, когда включат кондиционер или когда самолёт начнёт движение», — написал в Facebook Санжар Мейрембеков.

Однако ситуация не менялась, люди стали нервничать. А бортпроводники тем временем не спешили извиниться или исправить положение. Более того, их поведение возмутило пассажиров куда больше, чем отсутствие кондиционеров.

«Первым тревогу забил мой сосед по ряду, обратившись к стюардессе по имени Динара в вежливой форме с тем, чтобы включили кондиционер, так как дышать уже было очень трудно, все были мокрыми от пота. Его слова она парировала тем, что они (стюардессы. — Авт.) тоже потеют, мол, терпите! Естественно, это вызвало возмущение, он уже начал требовать включить кондиционер, так как и вправду уже становилось тяжело дышать. Но стюардесса обратила внимание на непристёгнутый ремень и потребовала пристегнуть, пошла перепалка словесная. Пригрозив высадить моего соседа за неподчинение требованиям экипажа, она добилась своего, а сосед, соответственно, продолжил потеть с остальными пассажирами этого рейса. Самолёт продолжал стоять, мы продолжали махать и потеть», — продолжил Санжар Мейрембеков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя 10 минут, как отметил пассажир, невыносимо жарко стало уже почти всем, о чём свидетельствовали крики из хвостовой и передней части самолёта с требованиями включить кондиционер, но всё тщетно. По словам автора публикации, одна из стюардесс отпустила неудачную шутку.

«На возмущения пассажиров одна из стюардесс, по-моему, Ольга ответила: ну вы же в Шымкент летите. Мне честно был непонятен этот юмор: в Шымкент, значит, можно потным прилетать или как?» — возмутился автор поста.

Пассажир решил заснять ситуацию на видео, после чего бортпроводники удалились, а кондиционеры заработали «спустя 30 минут после посадки на борт».

Одна из стюардесс подошла к Санжару Мейрембекову и стала «в ультимативной форме» требовать удалить видео. Однако пассажир отказался.

«Удалившись, через некоторое время она пришла вновь, но требования не сменились на просьбы, всё было в том же ракурсе с намёком на последствия», — рассказал Санжар Мейрембеков.

По его словам, командир воздушного судна не приветствовал пассажиров, не представлялся и не извинился за задержку вылета.

«Сложилось ощущение, что они царьки на судне. Было бы неплохо им объяснить, что пассажир — это человек, благодаря которому им зарплату платят. Три стюардессы довели абсолютно простую ситуацию до абсурда и угроз. Стыдно, я считаю», — высказался пассажир.

На запрос informburo.kz в авиакомпании прокомментировали, что на одном из воздушных судов вышла из строя вспомогательная силовая установка (ВСУ), что не является препятствием к выполнению рейса. Однако в этом случае кондиционер в салоне не может быть включён до того момента, пока командир воздушного судна не произведёт запуск основных двигателей. На данный момент новая система ВСУ заказана и будет установлена сразу же по прибытии в Казахстан.

«Однако для того, чтобы не причинить пассажирам неудобства, особенно в текущий период отпусков, руководством авиакомпании было принято решение не выводить воздушное судно из расписания до момента замены ВСУ, чтобы исключить возможные отмены рейсов. Мы приносим Вам свои глубочайшие извинения и сообщаем, что система ВСУ будет заменена в ближайшее время», — ответили в SCAT.

Извинилась авиакомпания и за поведение своих сотрудников.

«Авиакомпания приносит извинения за неподобающее поведение некоторых членов экипажа в отношении пассажиров, находившихся на борту. В отношении сотрудников, ставших причиной конфликта, ведётся служебное расследование, по окончании которого будут приняты административные меры», — говорилось в сообщении.

Совсем недавно, второго июля авиакомпании SCAT исполнилось 20 лет.

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