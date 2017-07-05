Авиакомпания SCAT принесла извинения за поведение стюардесс
Пассажиры рейса № 706 Алматы — Шымкент авиакомпании SCAT возмутились качеством обслуживания на борту.
Пассажиры рейса № 706 Алматы — Шымкент авиакомпании SCAT возмутились качеством обслуживания на борту.
Свою жалобу опубликовал пользователь Facebook Санжар Мейрембеков. По его словам, в самолёте 30 минут не работали кондиционеры, и люди задыхались от жары и духоты.
«Поднявшись на борт, примерно в 20.50, сразу почувствовал духоту, кондиционер был отключён, в самолёте было ужасно жарко. Ну, думаю, через 10−15 минут взлетим, можно и потерпеть. Хотя почему я так подумал? Наверное, привыкли мы за свои же деньги терпеть. Поэтому, вооружившись инструкцией при аварийной посадке, как опахалом, я сидел и ждал, когда включат кондиционер или когда самолёт начнёт движение», — написал в Facebook Санжар Мейрембеков.
Однако ситуация не менялась, люди стали нервничать. А бортпроводники тем временем не спешили извиниться или исправить положение. Более того, их поведение возмутило пассажиров куда больше, чем отсутствие кондиционеров.
«Первым тревогу забил мой сосед по ряду, обратившись к стюардессе по имени Динара в вежливой форме с тем, чтобы включили кондиционер, так как дышать уже было очень трудно, все были мокрыми от пота. Его слова она парировала тем, что они (стюардессы. — Авт.) тоже потеют, мол, терпите! Естественно, это вызвало возмущение, он уже начал требовать включить кондиционер, так как и вправду уже становилось тяжело дышать. Но стюардесса обратила внимание на непристёгнутый ремень и потребовала пристегнуть, пошла перепалка словесная. Пригрозив высадить моего соседа за неподчинение требованиям экипажа, она добилась своего, а сосед, соответственно, продолжил потеть с остальными пассажирами этого рейса. Самолёт продолжал стоять, мы продолжали махать и потеть», — продолжил Санжар Мейрембеков.
Спустя 10 минут, как отметил пассажир, невыносимо жарко стало уже почти всем, о чём свидетельствовали крики из хвостовой и передней части самолёта с требованиями включить кондиционер, но всё тщетно. По словам автора публикации, одна из стюардесс отпустила неудачную шутку.
«На возмущения пассажиров одна из стюардесс,
Пассажир решил заснять ситуацию на видео, после чего бортпроводники удалились, а кондиционеры заработали «спустя 30 минут после посадки на борт».
Одна из стюардесс подошла к Санжару Мейрембекову и стала «в ультимативной форме» требовать удалить видео. Однако пассажир отказался.
«Удалившись, через некоторое время она пришла вновь, но требования не сменились на просьбы, всё было в том же ракурсе с намёком на последствия», — рассказал Санжар Мейрембеков.
По его словам, командир воздушного судна не приветствовал пассажиров, не представлялся и не извинился за задержку вылета.
«Сложилось ощущение, что они царьки на судне. Было бы неплохо им объяснить, что пассажир — это человек, благодаря которому им зарплату платят. Три стюардессы довели абсолютно простую ситуацию до абсурда и угроз. Стыдно, я считаю», — высказался пассажир.
На запрос informburo.kz в авиакомпании прокомментировали, что на одном из воздушных судов вышла из строя вспомогательная силовая установка (ВСУ), что не является препятствием к выполнению рейса. Однако в этом случае кондиционер в салоне не может быть включён до того момента, пока командир воздушного судна не произведёт запуск основных двигателей. На данный момент новая система ВСУ заказана и будет установлена сразу же по прибытии в Казахстан.
«Однако для того, чтобы не причинить пассажирам неудобства, особенно в текущий период отпусков, руководством авиакомпании было принято решение не выводить воздушное судно из расписания до момента замены ВСУ, чтобы исключить возможные отмены рейсов. Мы приносим Вам свои глубочайшие извинения и сообщаем, что система ВСУ будет заменена в ближайшее время», — ответили в SCAT.
Извинилась авиакомпания и за поведение своих сотрудников.
«Авиакомпания приносит извинения за неподобающее поведение некоторых членов экипажа в отношении пассажиров, находившихся на борту. В отношении сотрудников, ставших причиной конфликта, ведётся служебное расследование, по окончании которого будут приняты административные меры», — говорилось в сообщении.
Совсем недавно, второго июля авиакомпании SCAT исполнилось 20 лет.