«Фармасинтез» перенес открытие завода в Братске на 2018 год

«Фармасинтез» планирует в завершить строительство и ввести в эксплуатацию завод по производству активных фармацевтических субстанций в Братске в первом квартале 2018 года. Об этом говорится в годовом отчете компании. Ранее сообщалось, что завод откроется в сентябре 2017 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

Также «Фармасинтез» намерен в сентябре 2017 года запустить новый цех малотоннажного производства в Иркутске.

«Согласно прогнозам компании, ввод всех этих мощностей позволит ей втрое увеличить объем выпускаемой продукции», — сообщает агентство.