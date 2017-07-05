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12:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Фармасинтез» перенес открытие завода в Братске на 2018 год

Ранее комплекс планировалось запустить в сентябре 2017-го.

«Фармасинтез» планирует в завершить строительство и ввести в эксплуатацию завод по производству активных фармацевтических субстанций в Братске в первом квартале 2018 года. Об этом говорится в годовом отчете компании. Ранее сообщалось, что завод откроется в сентябре 2017 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

Также «Фармасинтез» намерен в сентябре 2017 года запустить новый цех малотоннажного производства в Иркутске.

«Согласно прогнозам компании, ввод всех этих мощностей позволит ей втрое увеличить объем выпускаемой продукции», — сообщает агентство.

Напомним, фармацевтический завод запустят в сентябре 2017 года в Братске. Такое заявление сделал губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции в феврале. Расходы на обустройство этой промплощадки вместе с подключением к электроэнергии и обеспечением инфраструктуры составили 1,5 млрд рублей. Аналогичное предприятие также планируется запустить в Иркутске.

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