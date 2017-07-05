В Свердловской области открыт современный мясоперерабатывающий цех
Предприятие будет выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам.
Предприятие будет выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам.
В городе Богдановиче Свердловской области торжественно открыто современное мясоперерабатывающее производство ООО «Богдановичский мясокомбинат». Реализация проекта была осуществлена совместно с венгерскими партнёрами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На мероприятии по открытию нового производства присутствовали исполняющий обязанности главы Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч и глава Богдановича Владимир Москвин.
Плановые мощности составляют 400 тонн в месяц или пять тысяч тонн в год колбасных изделий и полуфабрикатов.
«Я рад сегодняшней встрече, ведь открытие новых производств — это всегда хороший повод. Благодарю руководство предприятия за то, что пять лет назад приняли решение о модернизации производства. Сегодня мы можем сказать, что эта задача успешно решена. Создано более ста рабочих мест. Для Богдановичского городского округа это серьезный вклад в развитие и сам округ сегодня зарекомендовал себя как сельхозтерритория. Желаю комбинату быстрого старта и успешной работы», — заявил Евгений Куйвашев.
На торжественном открытии Сергей Сюч отметил, что строительство комбината подчёркивает стремление Венгрии к сотрудничеству с Россией, а по словам Владимира Москвина, появление нового производства, которое на данном этапе уже создаёт 100 новых рабочих мест имеет большое социальное значение для городского округа.
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«Венгрия страна гастрономических традиций, где центральным продуктом, как и в России, является мясо. Видимо поэтому венгерские партнёры проявили к проекту интерес. В результате реализации проекта в городе появится порядка 220 рабочих мест. Реконструкция предприятия проводится в соответствии международными стандартами пищевой индустрии», — сообщила сотрудник регионального министерства международных и внешнеэкономических связей Елена Палаткина.
Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не единственный опыт успешного международного сотрудничества региона с западными странами. Так в Свердловской области продолжается реализация совместного проекта российской корпорации