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12:23 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области открыт современный мясоперерабатывающий цех

Предприятие будет выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам.

Источник: AP 2017

В городе Богдановиче Свердловской области торжественно открыто современное мясоперерабатывающее производство ООО «Богдановичский мясокомбинат». Реализация проекта была осуществлена совместно с венгерскими партнёрами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На мероприятии по открытию нового производства присутствовали исполняющий обязанности главы Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч и глава Богдановича Владимир Москвин.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области уточнили, что был открыт цех с полным циклом переработки от приёмки сырья до получения готовой продукции.

Плановые мощности составляют 400 тонн в месяц или пять тысяч тонн в год колбасных изделий и полуфабрикатов.

«Я рад сегодняшней встрече, ведь открытие новых производств — это всегда хороший повод. Благодарю руководство предприятия за то, что пять лет назад приняли решение о модернизации производства. Сегодня мы можем сказать, что эта задача успешно решена. Создано более ста рабочих мест. Для Богдановичского городского округа это серьезный вклад в развитие и сам округ сегодня зарекомендовал себя как сельхозтерритория. Желаю комбинату быстрого старта и успешной работы», — заявил Евгений Куйвашев.

На торжественном открытии Сергей Сюч отметил, что строительство комбината подчёркивает стремление Венгрии к сотрудничеству с Россией, а по словам Владимира Москвина, появление нового производства, которое на данном этапе уже создаёт 100 новых рабочих мест имеет большое социальное значение для городского округа.

В пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области отметили, что проект с 2012 года реализовывался совместно с венгерскими компаниями Korax Machine Works Ltd. и Dairy-Cjnsulting Kft. Несмотря на введённые против России в 2014 году экономические санкции международное взаимодействие только ускорилось, а на предприятии было установлено новое современное оборудование немецких и венгерских производителей. Его стоимость составила более 298 млн рублей.

«Венгрия страна гастрономических традиций, где центральным продуктом, как и в России, является мясо. Видимо поэтому венгерские партнёры проявили к проекту интерес. В результате реализации проекта в городе появится порядка 220 рабочих мест. Реконструкция предприятия проводится в соответствии международными стандартами пищевой индустрии», — сообщила сотрудник регионального министерства международных и внешнеэкономических связей Елена Палаткина.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не единственный опыт успешного международного сотрудничества региона с западными странами. Так в Свердловской области продолжается реализация совместного проекта российской корпорации ВСМПО-АВИСМА и американской компании Boeing на территории особой экономической зоны «Титановая долина». Речь идёт о создании предприятия по производству комплектующих деталей для авиастроения. При этом компания Boeing для нового производства осуществит закупку станков из США и Японии.

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