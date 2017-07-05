В Свердловской области открыт современный мясоперерабатывающий цех

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области уточнили, что был открыт цех с полным циклом переработки от приёмки сырья до получения готовой продукции.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области уточнили, что был открыт цех с полным циклом переработки от приёмки сырья до получения готовой продукции.

Плановые мощности составляют 400 тонн в месяц или пять тысяч тонн в год колбасных изделий и полуфабрикатов.

«Я рад сегодняшней встрече, ведь открытие новых производств — это всегда хороший повод. Благодарю руководство предприятия за то, что пять лет назад приняли решение о модернизации производства. Сегодня мы можем сказать, что эта задача успешно решена. Создано более ста рабочих мест. Для Богдановичского городского округа это серьезный вклад в развитие и сам округ сегодня зарекомендовал себя как сельхозтерритория. Желаю комбинату быстрого старта и успешной работы», — заявил Евгений Куйвашев.

На торжественном открытии Сергей Сюч отметил, что строительство комбината подчёркивает стремление Венгрии к сотрудничеству с Россией, а по словам Владимира Москвина, появление нового производства, которое на данном этапе уже создаёт 100 новых рабочих мест имеет большое социальное значение для городского округа.

В пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области отметили, что проект с 2012 года реализовывался совместно с венгерскими компаниями Korax Machine Works Ltd. и Dairy-Cjnsulting Kft. Несмотря на введённые против России в 2014 году экономические санкции международное взаимодействие только ускорилось, а на предприятии было установлено новое современное оборудование немецких и венгерских производителей. Его стоимость составила более 298 млн рублей.

«Венгрия страна гастрономических традиций, где центральным продуктом, как и в России, является мясо. Видимо поэтому венгерские партнёры проявили к проекту интерес. В результате реализации проекта в городе появится порядка 220 рабочих мест. Реконструкция предприятия проводится в соответствии международными стандартами пищевой индустрии», — сообщила сотрудник регионального министерства международных и внешнеэкономических связей Елена Палаткина.