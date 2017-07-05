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15:20 (мск), источник: Новый Калининград

ЦБ выпустил монету с изображением моста королевы Луизы в Советске

Банк России объявил о выпуске памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля с изображением моста королевы Луизы, расположенном в Советске.

Тираж монеты составил 3 тысячи штук, сообщает в среду «Коммерсант».

Монета входит в серию «Памятники архитектуры России». В нее в этом году также вошли памятные монеты с изображениями монастыря Сурб-Хач в Крыму, Житенный монастырь в Тверской области, Новоспасский монастырь и дворцово-парковый ансамбль «Нескучное» в Москве.

Также ЦБ выпустил монету номиналом 2 рубля в составе серии «Выдающиеся личности России» в честь 200-летию со дня рождения художника Ивана Айвазовского. На оборотной стороне монеты нарисован портрет художника на фоне фрагмента картины «Девятый вал».

Помимо этого ЦБ выпустил в оборот тысячу монет номиналом 25 рублей с изображением государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». А серию «Архитектурные шедевры России» пополнит монета номиналом 25 рублей, на которой изображены портрет архитектора Винченцо Бренна и Михайловский замок в Санкт-Петербурге. Тираж монеты также составит 1 тысячу штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — сообщили в ЦБ.

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