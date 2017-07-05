ЦБ выпустил монету с изображением моста королевы Луизы в Советске
Банк России объявил о выпуске памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля с изображением моста королевы Луизы, расположенном в Советске.
Банк России объявил о выпуске памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля с изображением моста королевы Луизы, расположенном в Советске.
Тираж монеты составил 3 тысячи штук, сообщает в среду «Коммерсант».
Монета входит в серию «Памятники архитектуры России». В нее в этом году также вошли памятные монеты с изображениями монастыря
Также ЦБ выпустил монету номиналом 2 рубля в составе серии «Выдающиеся личности России» в честь 200-летию со дня рождения художника Ивана Айвазовского. На оборотной стороне монеты нарисован портрет художника на фоне фрагмента картины «Девятый вал».
Помимо этого ЦБ выпустил в оборот тысячу монет номиналом 25 рублей с изображением государственного
«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — сообщили в ЦБ.